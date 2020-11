Farmen-Tove ut mot flere deltakere: – De er umoralske og egoistiske

Det ble en tårevåt Farmen-exit for Tove Moss Lohne fra Bømlo. 35-åringen tapte søndagens tvekamp i saging mot Inger Cecilie Grønnerød (47).

– Jeg trodde jeg skulle vinne. Jeg føler jeg gjorde noen dumme prioriteringer underveis, ellers hadde jeg vunnet. Det er surt å tenke på i ettertid, sier Lohne til TV 2 rett etter tvekampen.

I de siste dagene før tvekampen hadde Grønnerød slitt med en vond fot etter en skade under trefelling. Likevel ble hun valgt som førstekjempe av storbonde Daniel Viem Årdal.

FANT RO: Lohne jobber som lydterapeut og brukte en tibetansk syngebolle for å slappe av på gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

47-åringen mente det var dårlig gjort og fryktet hun ville ryke i tautrekking om hun valgte Karianne Vilde Wølner eller Karianne Kopperstad som andrekjempe. Valget falt til slutt på Lohne.

– Jeg angrer ikke på at jeg ikke valgte tautrekking sånn etisk og moralsk sett. Så tanken var å gi henne en god match siden hun var skadet i foten. Jeg og Inger Cecilie har vært her like lenge og kjempet like lenge for den plassen her. Så det hadde vært surt for hennes del at en skade gjør at hun ryker ut. Så tanken min var å gi henne en god match, forklarer Lohne.

– Hvem snakker egentlig sant?

I år har det vært mye drama på Farmen-gården, med ryktespredning, stjeling av mat, sabotering og brutte avtaler. Lohne synes det har vært slitsomt å forholde seg til.

– Folk stjeler mat og legger skylda på hverandre. Man begynner å lure på hvem som egentlig snakker sant. Det spres rykter om hverandre for å sette folk opp mot hverandre. Noen er veldig gode på slike ting, og det er skremmende. Vi virker som en sammenspleiset gjeng på utsiden, men når man går bak fasaden, så er det annerledes. Det er noen som trekker i trådene og det skjer mye i kulissene som ikke blir avslørt, forteller Lohne.

Mangel på mat inne på gården har også ført til at noen deltakere sniker til seg litt ekstra mat for å døyve sulten. I tillegg er mat forsvunnet for å sabotere for ukesoppdragene.

– Det er dårlig gjort overfor fellesskapet å stjele mat. Mat er noe alle trenger, og jeg synes vi skal ha lik tilgang til mat. Det er en veldig egoistisk handling å forsyne seg av maten, og det rammer hele gruppen. Jeg skjønner ikke at de har samvittighet til å gjøre det overfor fellesskapet. De er umoralske, sier en tydelig oppgitt Lohne.

TAPTE: Her faller Lohne ned i høyet under sagekonkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Sindre: – Jeg jobbet mer enn andre

Sindre Nyeng (23) er en av forpakterne som har spist noen ekstra egg i skjul for de andre deltakerne.

– Det er jo ingen tvil om at at det er umoralsk og egoistisk å ta fra felleskapet. For min del blir det slik at man rettferdiggjør det, fordi man føler at man jobber mer for felleskapet enn andre. Dette gjør at man ikke får dårlig samvittighet eller syns det er ugreit når man er inne på gården, skriver han i en tekstmelding til TV 2.

– Når man ser det i ettertid er det jo noe som kan og vil oppleves som egoistisk og umoralsk. Det skal også sies at det er flere enn meg som har gjort det, men jeg har valgt å ta med kamera på det. Hvem som tok pølsene for eksempel, er fortsatt ikke kjent, legger han til.

KAMILLA OG TYVEN: Wølner omtaler seg selv og Nyeng som Kamilla og Tyven under Farmen-oppholdet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Vil endre livet sitt

Å leve seks uker på en gård i 1920 har satt sine spor for lydterapeuten og kunstneren Lohne. Hun har fått et helt nytt syn på hvordan hun ønsker å leve livet fremover.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle si dette, men jeg har ikke savnet mobil en eneste dag her inne. Så når jeg kommer hjem skal jeg ikke bruke så mye tid på sosiale medier. Det er tid som er bortkastet, slik jeg ser det, forteller hun.

Lohne ønsker nå å bruke mer tid ute i naturen.

– Jeg har kommet nærmere meg selv og funnet roen. Det å være ute i naturen er fantastisk. Vi har tent bål, badet og sett på stjernene om natten. Det er noe jeg absolutt vil prioritere når jeg kommer hjem. Å leve det enkle livet uten sosiale medier. Jeg tror nok ikke jeg kommer til å slutte med deodorant og shampoo, men mindre sminke tror jeg er godt for huden, sier 35-åringen.

Videre til Torpet

Etter tvekampen fikk Lohne beskjed av programleder Mads Hansen at hun får en ny sjanse til å komme tilbake på Farmen-gården.

TORPET-TRIOEN: Karianne, Mathias og Olav Harald. Foto: Alex Iversen/TV 2

På Torpet skal hun kjempe mot blant annet de tre tidligere Farmen-deltakerne Karianne Amlie Wahlstrøm (29), Mathias Scott Pascual (27) og Olav Harald Ulstein (58), som helt siden starten har forsvart sin plass i konkurransen.

