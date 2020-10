Kronen svekker seg: – Smått brutale bevegelser

I sin morgenrapport fredag beskriver DNB Markets situasjonen i norsk økonomi.

Der skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets blant annet om at kronen faller kraftig.

– Nok en gang har kronen fått juling. Det er smått brutale bevegelser vi har sett de siste dagene, og siden tirsdag kveld har kronen svekket seg med nesten 40 øre mot både euro og dollar, skriver Østnor.

En dollar koster fredag morgen 9,66 kroner, mens en euro er verdt 11,17 kroner.

– Selv om både svakere vekstutsikter og lavere oljepris er sterkt bidragsytende til kronesvekkelsen, er dette nok et eksempel på den selvforsterkende spiralen som settes i gang, skriver Østnor.

Han peker på hvordan smittebølge, nedstengninger og politisk usikkerhet har gitt børsfall.

– For norske forvaltere betyr det at de har valutasikret mer enn nødvendig og at markedsverdien av disse sikringene har falt i takt med kronesvekkelsen. Reguleringer etter finanskrisen innebærer at forvalterne da må stille mer sikkerhet til sin motpart i sikringene påfølgende dag, hvilket gir klare incentiv om å redusere sikringsbeløpet. Det innebærer å selge kroner, forklarer valutastrategen.

Han tror det også er mulig at spekulanter har vært posisjonert for en sterkere krone fordi «norsk økonomi har gjort det bra gjennom krisen og ikke ser en like alvorlig smitteutvikling som i en del europeiske land».