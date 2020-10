Michael Andreassen om lørdagens sending: – Forberedt på å ryke

Forrige uke gikk Michael Andreassen (47) seirende ut av sin tredje danse-duell i konkurransen. Motet er fortsatt oppe, men han forteller at han er forberedt på at han kan ryke i den kommende sendingen.

– Jeg regner med at jeg skal i duell i morgen, nå har jeg vært i tre dueller på rad og det er ingen garanti for at jeg er med videre, sier han til God kveld Norge.

Redd for å ryke

Andreassen er kjent som programleder i radiokanalen P4 og har vært åpen om å være alkoholiker. Det har han også uttrykt gjennom dansen, noe han fikk stående applaus for i «Skal Vi Danse».

I morgendagens sending skal konkurrentene danse to danser hver. Andreassen og hans dansepartner Ewa Trela (41) er blant de fire danseparene som står igjen.

– I morgen er det to danser jeg liker innmari godt, Jive og Argentinsk tango. Jeg skal gjøre det så bra jeg kan og bare vise frem at jeg kan danse, forteller han.

Sist lørdag dro paret inn 25 poeng hos dommerne, dette førte til at de havnet i duell mot Birgit Skarstein. Det var Skarstein som måtte forlate konkurransen.

– Jeg er alltid redd for å ryke. Jeg tror alle er det for det er så åpent, alt kan jo skje. Forrige uke røk Birgit som lå så høyt oppe, så det er ingen garanti for noe. Jeg forbereder meg på å danse to ganger hver lørdag, innrømmer P4-profilen.

Godt mot

De siste årene har Andreassen gradvis trådt inn i offentligheten som tv-profil, med deltakelse på programmet «Camp Kulinaris» i fjor og dansende på parketten i år.

Selv om Andreassen mentalt har forberedt seg på duell, gleder han seg til morgendagens sending og forteller at han kommer til å gi alt han har for å overbevise dommerne.

– Ewa sender en tommel opp og i morgen skal vi gi alt. Vi trener så mye som det er mulig, det går mange timer til dansing og det blir sene kvelder. Jeg skal gi alt jeg har og så er det opp til dommerne å avgjøre, forteller han.

