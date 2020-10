12-åringen stod igjen alene på banen. Tårene trillet

En tolv år gammel gutt, som spiller for et av Grorud ILs guttelag, fikk i en kamp i slutten av oktober rasistiske kommentarer slengt mot seg fra en av motstanderlagets spillere.

Det var i en kamp mellom Grorud og en av deres største byrivaler fra Oslo vest hendelsen fant sted.

– Som trener la jeg først ikke merke til at noe foregikk, bortsett fra at spilleren det gjaldt ønsket å bytte posisjon på banen. Jeg skjønner i ettertid at det var fordi han ville vekk fra spilleren som kom med krenkende kommentarer mot ham, sier trener for Groruds guttelag og faseansvarlig for barnefotball i Grorud, Vilde Mollestad Rislaa til TV 2.

I et innlegg i Dagsavisen skriver hun om hvordan den 12 år gamle gutten reagerte:

«De slenger dritt om hudfargen og religionen min, gjennom hele kampen. Hele tida. Har det ikke vært en kampanje i helgen? Armbånd mot rasisme, eller noe sånt? Hashtag stopp? Er det ingen som forstår? Hva betyr båndene – hva gjør det for meg liksom?».

«Han sa at han hatet muslimer og svartinger. Jeg er ikke muslim engang, jeg er kristen. Han lo meg opp i trynet og sa at han ikke trodde på det. Hvorfor?», sa spilleren.

– Tårene trillet

Mollestad Rislaa forteller videre at det var vanskelig, fra sidelinjen, å forstå at noe foregikk på banen.

– Det var en forelder som dømte kampen, men han stod på utsiden av banen. Det var ingen som var nær nok til å se eller høre hva som ble sagt slik at vi kunne gripe inn. Etter kampen ser jeg at spilleren står igjen midt på banen. Da trillet tårene hos gutten. Det kom frem at han gjennom hele kampen hadde fått kommentarer på sin religion og hudfarge, sier Mollestad Rislaa.

Dette er ikke første gang spilleren har blitt utsatt for krenkende kommentarer.

– Som trener er det viktig å være støttende og si at vi er glade i deg. Dette er tøft for meg og spesielt ham, med tanke på at dette ikke er første gang han har blitt utsatt det. Vi i Grorud har mange minoriteter med mange religioner og hudfarger, og det skjer oftere enn man tror. Tidvis blir det ikke meldt inn, men saken blir som oftest henlagt eller at motstander gir et svar.

Kritisk til NFF

I ettertid meldte Grorud inn hendelsen til NFF og Oslo Fotballkrets.

– I utgangspunktet skal man melde det inn til kretsen, som tar det videre til klubben. Vi kunne valgt å gå rett til laget, men vi var spente på hvordan kretsen ville håndtere situasjonen. Vi var ikke ute etter straff, men å se hva kretsen gjør for å forebygge rasisme. Vi fikk svar at de regnet saken som avsluttet, påpeker Mollestad Rislaa.

Nå mener Vilde Mollestad Rislaa noe må gjøres.

– Jeg opplever at alle er enige om at vi må jobbe mot rasismen og at vi ikke bare kan snakke om det. Det må jobbes aktivt med det. Vi kan ikke bare si at det ikke skal finne sted og dernest ikke gjøre noe med det. Jeg regner med de har diskutert det. Jeg er hvert fall villig til å sette meg ned og diskutere med dem. Fotballpresidenten sa at rasisme ikke skulle finne sted, men sier ikke noe mer enn det. Hva er retningslinjene? Hvordan skal klubbene gjøre noe med det?

– Det er bare skriveri om at dette ikke skal finne sted, og det er ikke nok, fullfører Mollestad Rislaa.

– Kretsen har vært i søkelyset

NFF og NFF Oslo (Oslo Fotballkrets) er ikke enige og sier de fremdeles jobber med saken.

Utvikling-og aktivitetsdirektør i NFF Alf Hansen (t.v) sammen med daglig leder i Grorud IL Richard Pedersen (t.h) Foto: TV 2

– Kretsen har vært i søkelyset, og vi har vært i en pågående dialog. Det er viktig å understreke at saken ikke er avsluttet. Den er fortsatt til behandling. Men fra kretsens ståsted vil jeg si at denne saken er meget godt håndtert. Det kommer også etter hvert til å bli en ny vurdering, sier Alf Hansen, utvikling- og aktivitetsdirektør i NFF, til TV 2.

– Det som er viktig er at det er to måter å reagere på. Det ene er å starte sanksjonssaker, mens det andre sporet er å få en dialog med dem som er berørt. Vi vet med all vår erfaring at sporet som fører fram er å sette seg ned å snakke om det. Husk at vi snakker om tolvåringer her. Sanksjonsbot for dem er ikke et konstruktivt spor. Her må voksne personer adressere problemstillingen – noe som kan gi varig endring i adferd, følger han opp.

Hansen kan også forstå frustrasjonen.

– Problematikken er ekte og reell. Fotballkretsen har vært involvert og i dialog. Saken er fortsatt under behandling, og jeg forstår frustrasjonen. At spillere opplever dette i en kamp må adresseres og løses. Vi har et stort ansvar, både klubber og foreldre, fullfører Hansen.