Audi A4 har vært en stor suksess. Den har vært merkets bestselger gjennom mange, mange år. Noe av grunnen er at den finnes i et utall varianter, både på motorisering, karosseri-typer og utstyrspakker. Dette gir mange kombinasjonsmuligheter. Det er en A4 for nærmest alle.

Dessuten finnes bilen i mange generasjoner. Den erstattet populære Audi 80 i 1994 og fulgte opp suksessen videre. Den selges fortsatt som ny, den dag i dag.

Felles for dem alle er pent design som tåler tidens tann godt. Gode kjøreegenskaper, komfort, god opplevd kvalitet og ofte et godt utstyrsnivå, i tillegg til variasjonsmulighetene.

Mer enn 170 Audi A4-eiere har uttalt seg

Som sine argeste konkurrenter, Mercedes C-Klasse og BMW 3-serie, byr også A4 på en god dose status. En status man selvfølgelig måtte betale litt ekstra for da bilene var nye.

A4 har ikke bare vært populær som nybil. Også på bruktmarkedet har den vært svært etterspurt, og prisene har holdt seg godt. Men alt har ikke bare vært fryd og gammen. Rykter om at kvaliteten ikke alltid holder mål har tidvis versert. Er det noe i det – eller er det bare oppspinn og misunnelse?

For å finne ut av dette er selvfølgelig det eneste riktige å gå rett til kilden. I dette tilfellet til de som eier og bruker disse bilene, for å høre med dem. Det er jo de som virkelig sitter på fasiten her.

I Brooms brukergenererte bruktbilguide, Eierne mener, har mer enn 170 Audi A4-eiere så langt lagt inn sine erfaringer med bilene. Meningene kan kort oppsummeres som delte.

Dette er noe av det de skriver om bilen sin.

Bunnsolid

Generelt har de nyeste bilene de mest fornøyde eierne. Brukeren av denne 2016-modellen er en av dem.

– Fantastisk lekker bil, nydelige kjøreegenskaper, rimelig i drift, anbefales!

Det er noe av det som står å lese i denne anmeldelsen. Det trekkes litt for plass og praktiske løsninger. Bagasjerommet kunne vært større. Totalt gis det 9,2 poeng av 10 mulige.

Kjøremaskin!

– Kjørt bilen 120.000 km og opplevd en kun én stopp, sier eieren av denne 16 år gamle 2004-modellen.

Vedkommende er spesielt imponert over kjøreegenskapene og liker særlig det sporty S-Line-understellet. Akkurat det er en gjenganger i mange av anmeldelsene på A4.

Det samme gjelder quattro firehjulsdrift-systemet. Noe også denne eieren er veldig fornøyd med.

Kunne like gjerne brent opp pengene ...

Eieren av denne 2009-modellen med bensinmotor er ikke spesielt imponert over bilen sin. Han framhever gode kjøreegenskaper, særlig på langtur, som positivt. Men på økonomi og kostnader er det bortimot katastrofe.

– Kunne like gjerne fyrt 150 lapper i peisen, og brukt 50 på noe billigere som ennå hadde vært kjørbart, skriver han.

Bilen fikk kostbart motorhavari og ble solgt som delebil etter bare ni år. Det ender med en score på bare 5,2 av 10 mulige.

Beste bilen

– Klart den beste bilen jeg har hatt så langt i mitt bil-liv, og jeg har allerede rukket å hatt en god del biler. Utseende, interiøret, alt ekstrautstyret, kjørekomforten og framkommeligheten - ja hele pakka, gjør at du setter deg inn i denne og kjører av gårde med et smil.

Det sier eieren om denne 2010-modellen. Det ender med 9,4 poeng av 10 mulige. Som hos mange andre A4-eiere trekkes det litt for plassen.

Oljeforbruk – en gjenganger

Audis bensinmotorer på 1,8 eller 2 liter hadde i en periode problemer med skyhøyt oljeforbruk. Dette har naturlig nok flere A4-eiere kjent på kroppen – for ikke å snakke om i lommeboka. Slik som eieren av denne 2009-modellen. Feilen inntraff også på verst tenkelig tidspunkt. Akkurat i det garantien var i ferd med å utløpe.

– Byttet motor på ett VAG-verksted i Polen og solgte dritten med en gang etter dette, skriver denne anmelderen.

Vedkommende gir bilen 2,8 poeng av 10 mulige. Ikke heeelt fornøyd der altså ...

