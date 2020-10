– Han kunne vært frekk nok til å si ja for å kødde med FCK

Onsdag meddelte Jacob Friis at han gir seg som Aalborg-trener med umiddelbar virkning. Datteren Luna (6) fikk konstatert leukemi (blodkreft) i oktober 2019. Fotball var lenge en frisone for den danske fotballtreneren, men nå vil han bruke all sin tid på datteren og familien.

– Det er med blødende hjerte at jeg har falt ned på denne beslutningen, sa Friis på en pressekonferanse.

Klubbens norske sportssjef Inge André Olsen er nå på trenerjakt.

– Vi har hatt en trener som hadde en kreftsyk datter. Nå var summen av ting slik at det ikke gikk an å følge opp begge deler. Da bestemte han seg for å trekke seg, sier Olsen til TV 2.

– Det er ikke overraskende, for sykdommen har ligget der i over et år. Vi har vært kjent med det. Det har vært perioder der han har vært mye på Rigshospitalet i København for å følge opp datteren. Hun hadde en beinmargstransplantasjon. Det er en alvorlig sykdom og ting tar tid. Nå var tiden inne for ham å prioritere noe annet, fortsetter Olsen.

– Alt i Skandinavia er i spill

Det spekuleres i flere navn som kan være aktuelle for jobben. Nordmennene Ståle Solbakken og Kjetil Knudsen er blant dem som lanseres til jobben. Solbakken har sågar en fortid som AaB-spiller. Han har fortsatt ikke uttalt seg etter FCK-exiten.

– Han kunne vært frekk nok til å si ja til det for å kødde med FCK, sier TV 2s danske fotballkommentator Flemming Toft.

– Det er i den urealistiske enden av skalaen. Vi hadde aldri nevnt ham om han ikke hadde fått sparken i FCK, men han er tross alt ledig på markedet, legger kommentatorkollega Mads Junker til.

Olsen sier klubben først og fremst leter etter kandidater i det skandinaviske markedet.

– Alt i Skandinavia er i spill nå. Vi er åpne for kandidater utenfor Skandinavia, men det vi gjør nå er å gå gjennom alle trenere i alle klubber i Skandinavia. Også de som ikke har klubb. Så prioriterer vi ut fra det vi vet og har behov for. Deretter går vi inn i en fase hvor vi har møter med tre, fire, fem kandidater, forteller han.

– Det spekuleres i Ståle Solbakken?

– Ståle er vel fortsatt ansatt i FCK, så han har vel sine ting han skal ordne opp i der. Det er ikke mer enn spekulasjoner, understreker han.

Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen er også et interessant navn.

– Sett utenfra har han gjort det fantastisk. Resultatene taler for seg selv. Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at folk nevner hans navn i forbindelse med klubber i Skandinavia på trenerjakt, sier Olsen.

Tøff målsetting

Etter seks serierunder i Superligaen ligger Aalborg på 7. plass med åtte poeng.

– Starten har poengmessig vært for dårlig, men spillemessig har det vært interessant i noen kamper. Vi hadde en kamp i Parken hvor vi viste at vi kan slå de aller beste lagene i Danmark, men vi har fått få lite poeng ut av det, erkjenner sportssjefen.

Nå håper han at en ny trener kan få fart på sakene. Foreløpig klarer laget seg greit med interne løsninger.

– Vi kommer til å bruke den tiden vi har behov for. Vi skal finne rett mann. Vi ønsker å ha det på plass så hurtig som mulig, men det er også viktig å finne det beste alternativet og en mann vi har tro på for fremtiden. Det tar den tiden det tar. Vi er på jakt etter en som kan vinne Superligaen. Målsettingen og kravene er tøffe. Vi skal finne en som kan utvikle spillet vårt, utvikle det offensive og som er lojal mot klubbens plan om å utvikle egne spillere fra Nord-Jylland. Det er en ganske stor pakke som skal på plass, forteller nordmannen.

Olsen, som forlot Stabæk i desember i fjor, trives foreløpig godt i jobben på andre siden av Skagerrak.

– Det er fint. Det er mye jobb. Klubben er stor og vi holder på med et prosjekt hvor vi skal vinne noe. Det er mange bra folk og jeg synes vi har kommet langt med spillerrekruttering og det å bygge verdier i troppen som også er viktig. Vi går inn i en viktig tid. Nå skal vi finne en ny toppleder til det prosjektet. Vi skal være grundige i den prosessen. Aalborg er en fin klubb. Vi har fantastiske treningsfasiliteter og en fin stadion. Alt ligger til rette for at det skal bli bra.

– Savner du Norge?

– Det gjør man jo. Naturen er helt annerledes i Norge. Her er alt flatt, så man savner jo naturen. Sånn sett er det annerledes. Men det er gode mennesker her. Jeg kommer jo fra Sørlandet, så det minner veldig om Kristiansand både når det gjelder vær og vind, sier han.