– Sosialt press som kan føre til at ungdommer må stjele

Den nye trenden «borrowing», som har oppstått på det populære sosiale mediet TikTok, skal gjøre det mulig å snakke seg unna stjeling.

TikTok er et sosialt nettverk der brukerne kan dele korte videoer med følgerne sine.

Tipsene er mange og skal sørge for at man komme unna med tyveri fra butikker. Blant annet blir det anbefalt å putte stjålne gjenstander ned i buksa, fordi der kan ikke vektere sjekke.

«Si du ikke hadde penger og ville gi en gave til din mor», lyder det ene tipset for at unge mennesker skal komme unna med tyveriet.

Det var avisen Nidaros som først omtalte saken.

Advarer

Nylig gikk politiet i Trøndelag ut med en advarsel til foreldre om denne trenden.

– Politiet er kjent med at det foregår en utfordring på TikTok hvor ungdom blir oppfordret til å begå tyveri i butikker og på kjøpesentre, skriver lennsmanskontoret i Heimdal, Klæbo og Melhus på Facebook.

De frykter at tyveri blir vanligere med slike oppfordringer.

– Denne trenden kan normalisere tyveri og gi økt sosialt press på at ungdom må stjele for å bli akseptert blant venner. Vi oppfordrer foreldre til å snakke med sine barn om denne trenden og motivere barn til å ta avstand fra tyveri, skriver de videre.

Merket økning

Rett etter at trenden ble kjent, gikk kjøpesenter-kjeden Alti Futura i Kristiansund ut i lokalavisen Tidenes Krav, med bekymring over økt stjeling.

– Vi har to kjøpesentere hvor vi har merket en økt stjeling etter at trenden ble kjent. Det er viktig at vi voksne, politiet og samfunnet generelt snakker om temaet sånn at presset på de unge blir borte, sier senterleder Helene Neergaard Oxaas til TV 2.

BORTE: 12 belter ble plutselig borte fra butikken Cubus på kjøpesenteret Alti Futura i Kristiansund. Foto: Privat

Hun deler politiets bekymring.

– Man er jo redd for at barn og unge fort kan bli sugd inn i et press om å gjøre dette. Jeg tenker det kan være vanskelig for en 12-åring å oppleve et slikt press, sier hun.