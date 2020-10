Amerikanske medier: Babylykke for supermodell

Sammen med ektemannen Joshua Kushner (35) venter supermodell Karlie Kloss (28) sitt første barn, ifølge amerikanske medier.

Babynyheten bekreftes av flere kilder til blant annet US Magazine og People.

– Karlie er overlykkelig over å vente sitt første barn i 2021, sier en kilde nær paret til People, og legger til:

GIFT: Supermodellen Karlie Kloss giftet seg med Joshua Kushner i 2018. Foto: Jamie Mccarthy

– Hun vil bli en fantastisk mor.

I mars fortalte en kilde til US Weekly at paret hadde forsøkt å bli gravide i flere måneder. Kloss ble programleder for det amerikanske TV-programmet Project Runway tidligere i år. Ifølge kilden har ikke Kloss noe i mot å være gravid samtidig som hun leder programmet, da paret mener det er riktig tid.

Sjelevenn

Paret begynte å treffe hverandre i 2012, og i 2018 forlovet de seg.

– Jeg elsker deg mer enn ord kan beskrive. Josh, du er min beste venn og sjelevenn. Jeg kan ikke vente til oss for alltid. Ja en million ganger, skrev hun på sin Instagram da de offentliggjorde forlovelsen.

Nylig feiret de sin andre bryllupsdag.

– Gratulerer med bryllupsdagen Karlie. Jeg klyper meg selv hver dag, skrev Kushner på sin Instagram tidligere i oktober.

Sendte ut feil budskap

Siden hun var 14 år har Kloss gått på catwalker verden over. Mest kjent er hun som supermodell for undertøysmerket Victoria's Secret, men i 2015 avbrøt hun samarbeidet.

Noen år senere avslørte Kloss hvorfor hun ikke lenger ville være en del av undertøysmerket.

I et intervju med Vogue fortalte hun at hun følte Victoria's Secret sendte ut feil budskap til unge kvinner.

– Årsaken til at jeg bestemte meg for å slutte å jobbe med Victoria's Secret, var at jeg følte at det ikke reflekterte hvem jeg er og det budskapet jeg vil sende til unge kvinner i hele verden om hva det betyr å være vakker, sa hun til Vogue.