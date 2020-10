Dette er korona-marerittet han frykter på julaften

PRESSEKLUBBEN (TV 2): Det er spesielt to ting Raymond Johansen er bekymret for når julehøytiden står for døren.

Det er lange dager for Oslos byrådsleder nå. Raymond Johansen (Ap) står midt i en krevende koronahåndtering i hovedstaden.

– Det er mange problemer i hodet som går litt rundt når jeg skal legge meg. Men heldigvis sover jeg fortsatt godt, sier Johansen i TV 2-programmet Presseklubben.

– Inngripende

Denne uken måtte myndighetene igjen innføre nye koronatiltak på grunn av stigende smittetall. De nye tiltakene skapte forvirring blant mange.

– Noen av tiltakene kan jo virke litt inngripende i folks hverdag. Og det er de jo også, sier Johansen.

Nå er byrådslederens mantra, som han gjentar igjen og igjen, at folk må begrense den sosiale kontakten.

– I mars var det sånn at hvis én ble smittet, og du skulle spørre hvor mange de hadde hatt kontakt med, så var det tre-fire personer. Nå har vi hatt personer i aldersgruppen 20 til 30, som har hatt kontakt med opp mot et par hundre.

– Og det er dette som ikke må komme ut av kontroll.

Se intervjuet med Raymond Johansen om hva han tror om korona-hverdagen fremover, i videovinduet øverst i saken.

Frykten

Nå står også julehøytiden snart for døren. Det får frem blandede følelser hos Johansen.

– Jeg frykter at vi ikke har fått ned smittetallene, og at det blir sterke, sterke begrensninger i feiringen av jul.

– Opp mot 40 prosent av smitten er i private hjem. Derfor frykter man også at jula kan føre til at smitten eksploderer – på et tidspunkt der vi ikke har vaksine. Så derfor er det helt avgjørende å få ned antall smittede før jul, for at vi kan feire jul på en mest mulig vanlig måte, sier han.

– Kan ikke utelukke noe

Johansen vil ikke utelukke at det kan komme enda strengere tiltak fremover.

– Tror du det kan bli sånn at man må splitte opp familien i julen?

– Jeg tror ikke vi skal utelukke noen ting nå. Det er i alle fall det jeg har erfart fra mars og frem til nå. Man har jo tenkt gjennom, og sett, scenarioer som man ikke tenkte ville skje.

Normal hverdag

Mange drømmer nå om en mer normal hverdag – uten koronapandemien hengende over seg hele tiden. Det gjelder også for Raymond Johansen.

– Tror du vi er tilbake til normalen i juli neste år?

– Jeg håper det, selv om mange ting vil være forandret, sier han.

