Solskjær i 100: – Jeg er overrasket

18. desember 2018 ble Ole Gunnar Solskjær utnevt som José Mourinhos arvtaker på Old Trafford. I utganspunktet skulle det bare være en midlertidig stilling, men drøye tre måneder senere signerte han en treårskontrakt på Old Trafford. Kampen mot Arsenal søndag blir hans kamp nummer 100. som Manchester United-sjef.

– Jeg er overrasket over at det er 100, det har gått virkelig fort, selv om det har skjedd veldig mye. Så la oss håpe at jeg kan feire kamp nummer 100. med en god kamp og et godt resultat. Det har vært veldig fint så langt, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

Manchester United har fortsatt til gode å slå Arsenal i Premier League under Solskjærs ledelse. På fire forsøk har det blitt to uavgjort og to tap.

– Arsenal vil alltid være vanskelig, for de har et godt lag og en god manager, som har noen flotte ideer. Jeg ser fram mot det, sier Solskjær, som minnes hvordan det var å møte The Gunners da han selv var aktiv.

– Da jeg spilte var det enten oss eller Arsenal som vant ligaen, så det var en intens rivalisering. Men lidenskapen, gleden og viktigheten av de kampene… vi visste at om vi tok seks poeng fra dem, så var det omtrent som å vinne ligaen, smiler han.

Men det er ikke bare smil fra nordmann. Solskjær er nemlig kritisk til at spillerne ikke beskyttes bedre i et så tett kampprogram. United-manageren sliter med å forstå avgjørelsen om å ikke tillate flere enn tre bytter i Premier League.

– Jeg forstår det ikke, og jeg skjønner ikke de som stemte i mot det. Vi må ta oss av spillerne og passe på dem, og denne sesongen er den mest krevende vi har hatt. Den eneste fornuftige lønsingen ville vært å gi oss muligheten til å hvile flere spillere. Så, ja, jeg ville likt å ha fem innbyttere, sier han.

Det postivie for 47-åringen er at troppen er så godt som skadefri før søndagens kamp. Den eneste som er utilgjengelig er venstreback Alex Telles, som har vært koronasmittet.

– Alex vil ikke bli klar. Bortsett fra det virker det om alle kan være involverte, er beskjeden fra Solskjær, som legger til at han er meget fornøyd med hvordan stallen ser ut for øyeblikket.

– Vi ser ut som en Manchester United-tropp. Vi har muligheter, vi har konkurranse. Alle suksessfulle lag har hatt det, og det er trolig den eneste måten du kan overleve i den mest intenste ligaen i verden, avslutter han.

