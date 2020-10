Skjulte 6000 sigaretter i surfebrett

Torsdag kveld ble en litauiskregistrert varebil stoppet ved grensekontroll ved Magnormoen i Kongsvinger.

Det skriver Tolletaten på Twitter.

Den litauskregisterte mannen hadde fylt to søppelsekker med 10 000 sigaretter i hver.

— Litt spesielt var det da vi oppdaget at mannen også hadde fylt surfebrettet sitt med 6000 sigaretter, sier seksjonssjef ved Tolletaten i Kongsvinger, Morten Nystuen.

Skulle surfe i Sandnes

Sjåføren sa han var på vei til Jæren i Sandnes der han skulle surfe.

Tollbeslaget medførte 100 000 kroner i unndratte avgifter, i tillegg til en bot på 75 000 kroner.

Sjåføren hadde også en konvolutt med 36 000 kroner, men hadde ingen forklaring på dette.

Seksjonssjefen sier at funnet ikke er uvanlig i seg selv, men at de aldri har sett noen gjemme sigaretter i et surfebrett.

— Det siste halve året har vi hatt en stor økning i beslaget av sigaretter og narkotika, fortsetter han.

Nystuen tror det skyldes at stadig flere tar sjansen på å gjemme seg i den legale trafikken på de store veiene.

— Selv om det er mange uniformerte ved grenseovergangene, virker det som at smuglerne forsøker å smugle varene for enhver pris. Det har vært mye smugling fra det tidligere Øst-Europa, men vi har også sett en del nordmenn og svensker som smugler samme type varer, sier Nystuen.