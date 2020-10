Nå bør du skynde deg med å bruke disse

Allerede har de gamle 50-lappene, 100-lappene, 200-lappene og 500-lappene utgått. Nå er det ikke lenge til den gamle 1000-lappen også blir verdiløs i butikken.

14. november 2019 ble den nye 1000-kroneseddelen med motiv av havet satt i sirkulasjon, og nøyaktig et år senere, den 14. november 2020, utgår den gamle seddelen.

– De siste årene har mange av landene rundt oss gitt ut nye og sikrere sedler. Seddelforfalskning er heldigvis lite utbredt i Norge, men dersom våre sedler blir dårligst i klassen, risikerer vi at forfalskning blir et problem, sier Leif Veggum, som er direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Nye sedler har erstattet de gamle. Foto: Norges Bank

Sentralbanken opplyser at det er nær seks millioner eksemplarer av den utgående 1000-kroneseddelen i sirkulasjon, som betyr at seks milliarder kroner snart går ut på dato.

Sikkerhetselementer

1000-lappen som nå utgår ble først gyldig i juni 2001. Seddelens forside viser en ung Edvard Munch foran et utsnitt av hans maleri «Melankoli». På baksiden er motivet et utdrag av Munchs verk «Solen».

– For at du skal kunne stole på at seddelen i hånden din er ekte, har Norges Bank utgitt nye sedler som er sikrere enn noen gang, sier Veggum.

«For at vi lett skal kunne skille mellom ekte og falske, inneholder norske sedler mange sikkerhetselementer. Noen er synlige, andre ikke», skriver Norges Bank om de nye sedlene.

Leif Veggum i Norges Bank viser frem den nye 1000-lappen. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

I den nye 1000-lappen er det blant annet et vannmerke i papiret som blir synlig når du holder seddelen opp mot lyset, som viser hodet på en lundefugl og valørtallet 1000. Lundefuglen går igjen på alle de nye sedlene.

Når du holder den nye 1000-lappen opp mot lyset, ser du også sikkerhetstråden som en gjennomgående, mørk strek som er integrert i papiret. Teksten «NB» og valørtallet 1000 er lagt inn i tråden med liten skrift.

Hva gjør du med gamle sedler?

Norges Bank oppfordrer alle som besitter gamle 1000-lapper til å bruke dem eller sette dem inn i banken før 14. november.

– Hvis du er usikker på hvor bankinnskudd kan gjøres, kan du kontakte din bankforbindelse, sier Veggum.

Dersom du ikke får brukt 1000-lappen før fristen har gått ut, finnes det fortsatt muligheter. Ofte vil flere butikker la deg bruke seddelen også i ukene etter at fristen har gått ut, men du kan altså ikke kreve at de tar den imot.

Det du uansett kan gjøre er å veksle den gamle seddelen inn hos Norges Bank.

– Får du ikke brukt eller satt den gamle 1000-kroneseddelen inn i banken, eller har nylig utgåtte sedler i andre valører, kan de veksles inn gebyrfritt hos Norges Bank i ti år etter at de går ut av sirkulasjon, sier Veggum.

På grunn av koronapandemien tar Norges Bank kun imot henvendelser per post. Framgangsmåten er beskrevet her.

Motiv

Alle sedlene i den nye seddelserien har motiver fra havet.

Hovedmotivet på den nye 1000-lappen er en bølge på åpent hav. Norges Bank skriver at bølgen skal symbolisere havet som en motkraft vi bryner oss på og en drivkraft som bringer oss framover.

Baksiden av den nye 1000-lappen. Foto: Norges Bank

Forsiden av den nye 1000-lappen. Foto: Norges Bank

På baksiden av 1000-kroneseddelen kan du også skimte åpent hav. To fremstillinger av et vannmolekyl i flytende og fast form er også å se.

Den gamle 50-lappen med bilde av forfatter Peter Christen Asbjørnsen ble erstattet av en seddel hvor Utvær fyr i Solund kommune er illustrert.

Istedenfor et portrett av operasangerinne Kirsten Flagstad, prydes 100-lappen nå av et vikingskip, mens 200-lappen har byttet ut forsker og professor Kristian Birkeland med en torsk.

500-lappen med portrett av en ung Sigrid Undset utgikk, mens en ny 500-seddel med redningsskøyta RS 14 «Stavanger» kom i sirkulasjon.

Hva skal vi med kontanter?

I dagens samfunn er det mange som omtrent aldri rører kontanter, og i stedet benytter seg av kortbetaling og andre teknologiske løsninger. Noen vil kanskje tenke at kontanter har blitt overflødige som betalingsmiddel, men det avkrefter Norges Bank.

– Som det eneste alternativet til bankkontopenger for folk flest, utgjør kontanter en viktig del av infrastrukturen i betalingssystemet, sier Veggum.

Kontantenes andel av den samlede pengemengden i økonomien er synkende, men likevel mener sentralbanken det ikke er gitt at kontopenger helt vil erstatte sedler og mynter.

– Kontanter understøtter tilliten til bankkontopenger, de sørger for at det er konkurranse mellom betalingsmidler, og de har noen egenskaper som bankkontopenger ikke har, sier Veggum, og utdyper:

– For eksempel kan kontanter brukes uavhengig av tredjeparter eller elektroniske systemer, og de utgjør derfor en sentral del av beredskapen dersom elektroniske systemer skulle svikte.

«Verdien av sedler og mynter i omløp vært stabil de siste 10 årene, og så lenge publikum fremdeles etterspør kontanter er det Norges Banks ansvar å produsere sedler og mynter som er sikre og funksjonelle», skriver Norges Bank om viktigheten av kontanter.