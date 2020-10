Derfor er Frankrike fiende nummer én for militante islamister i Europa

– Frankrike er under angrep, sa Frankrikes president Emmanuel Macron torsdag.

Frankrike dobler nå antall soldater som er utplassert i landet, for å hindre terrorangrep. 7.000 soldater bistår. Fra før deltar 3.000 soldater i antiterrorvirksomhet i Frankrike.

Justisminister Eric Dupond-Moretti, innenriksminister Gerald Darmanin, president Emmanuel Macron og borgermester Christian Estrosi besøkte kirken i Nice, åstedet for knivdrapet torsdag. Foto: Eric Gaillard/AFP/NTB

– Vi er ikke i krig mot en religion, men mot en ideologi – den islamistiske ideologien, sier innenriksminister Gérald Darmanin fredag til RTL.

Konstant terrortrussel

Frankrike har de siste årene levd under en konstant terrortrussel.

Torsdagens knivdrap i Nice har fått Frankrike, som er det land i Europa med størst andel muslimer, til å heve antiterrorberedskapen Vigipirate til høyeste nivå.

President Emmanuel Macron holder fredag et møte med regjeringen om situasjonen etter angrepet. Presidenten har tidligere beskrevet islam som en religion i krise, og har også varslet at han vil trappe opp kampen mot radikale og ekstreme muslimer.

Terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier at franske myndigheter har lagt seg på en kompromissløs og hard linje:

Betydelig overvåkning

Egne terrordommere

Massearrestasjoner

Militære operasjoner mot jihadister

– Gjennom dette har de klart å stoppe en del terror og svekket jihadistgruppene utenlands, men samtidig kan den tøffe linjen ha bidratt til radikalisering og rekruttering til ekstremistgrupper, sier Petter Nesser til TV 2.

– Utfordrende

FFI-forskeren sier at det er utfordrende for franske myndigheter å finne en balanse mellom harde og myke virkemidler i terrorbekjempelse.

FFI-forsker Petter Nesser. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Ekstremistmiljøene i Frankrike har blitt store og har mange transnasjonale forbindelser, så en god del angripere går under radaren til myndighetene, sier Nesser.

Én kvinne ble drept og halshugget, mens to andre personer ble drept i terrorangrepet i Notre-Dame-kirken i Nice, torsdag morgen.

Gjerningsmannen er en 21 år gammel tunisier som ifølge innenriksminister Darmanin ikke sto på noen terrorlister, verken franske eller europeiske. Han skal ha ankommet Frankrike 9. oktober, bare noen uker etter å ha kommet til Europa via Lampedusa i Italia.

Karikaturstrid

Drapene skjedde på profeten Muhammeds fødselsdag, som også kalles Mawlid. Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp tror faren for nye angrep øker, og mener karikaturstriden øker spenningen.

Emmanuel Macron ved kisten til Samuel Paty. Foto: Reuters/NTB

Torsdagens terrorangrep skjedde to uker etter at læreren Samuel Paty ble drept og fikk hodet skåret av på vei hjem fra skolen.

I forkant av drapet var det blitt utlyst en fatwa mot læreren fordi han hadde vist karikaturer av profeten Muhammed i en time der temaet var ytringsfrihet.

– To halshugginger på kort tid, det skaper en radikalisering og en polarisering i samfunnet. Målet er å skape reaksjoner og krig mellom ulike grupper i samfunnet, sier Ranstorp, som er terrorforsker ved den svenske forsvarshøyskolen.

Vil slå hardt ned

Innenriksminister Gérald Darmanin har gjort det klart at han vil slå hardt ned på de radikale, muslimske kreftene i landet.

Onsdag hyllet syriske demonstranter i Idlib tsjetsjeneren som halshugget den franske læreren Samuel Paty. Foto: Mohammed al-Rifai/AFP/NTB

Etter halshuggingen av Paty beordret innenriksministeren utvisning av 231 utenlandske statsborgere som var mistenkt for å ha blitt radikalisert. I intervjuet med RTL fredag fortalte Darmanin at 14 utenlandske statsborgere er blitt utvist den siste måneden.

Samtidig minnet innenriksministeren om 22 av de siste 30 terroristene som har drept på fransk jord, er franske borgere.

Siden 2015 har over 270 personer blitt drept i 35 angrep.

Medregnet terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015, utførte tilhengere av radikal islam 11 terrorangrep på fransk jord i løpet av 19 måneder.

Frankrike har siden 1990-tallet blitt utsatt for over 70 terrorangrep og avvergede forsøk.

Fiende nummer en

Det er mange grunner til at Frankrike er fiende nummer en for militante islamister i Europa, sier terrorforsker Petter Nesser.

– Frankrikes rolle som kolonimakt i Midtøsten og Nord-Afrika er en viktig faktor. Støtten til regimet i Algerie i kampen mot islamistene på 90-tallet og intervensjonen i Mali fra 2013 har vært viktige triggere ved siden av publisering av Muhammed-karikaturer, sier Nesser til TV 2.

I likhet med den svenske terrorforskeren Ranstorp mener han at striden rundt Muhammed-karikaturene bidrar til å øke konfliktnivået mellom sekulære og islamistiske krefter i Frankrike.

Denne striden har også vært med på å motivere angrep, og terrorgrupper som IS og al-Qaida kan tjene på å forsøke å utnytte karikaturstriden, mener Nesser.

– Alle som søker mot å polarisere og skape splid mellom muslimer og ikke-muslimer kan utnytte dette, men i terrorsammenheng er det grupper som al-Qaida og IS og deres støttespillere som kan tjene på det i rekrutteringsøyemed. Gruppene kan støtte seg på kontroversielle men likevel kjente fatwaer som foreskriver en individuell plikt til å drepe den som fornærmer profeten. Dette kan bidra til å påvirke personer i randsonen av organiserte nettverk til å gjennomføre voldshandlinger, sier Nesser til TV 2.

Hizb ut-Tahrir demonstrerte utenfor Frankrikes ambassade i København fredag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau/NTB

Spiller på misnøye

Men den viktigste årsaken til at så mange angrep blir gjennomført er størrelsen på franske ekstremistmiljøer og nettverk som har bygd seg opp fra 90-tallet og frem til i dag, sier han.

Minst 1.500 fremmedkrigere har reist fra Frankrike til Syria og Irak. På fransk jord skjer nyrekrutteringen til ekstremistmiljøene via nettet og i fengslene.

– Disse miljøene spiller på sosial og politisk misnøye og rekrutterer blant unge franske muslimer og migranter. De bidro også sterkt til at den franske fremmedkriger-kontingenten ble så stor og viktig for IS sine internasjonale operasjoner, sier FFI-forskeren.