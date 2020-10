November er rett rundt hjørnet. Det er også vinteren i store deler av landet. 1. november kan kan bilister over hele landet legge om til piggdekk, om de ønsker.

Dekkskift var tradisjonelt noe man gjorde hjemme på gårdsplassen eller i garasjen. Men de siste årene har stadig flere satt bort jobben til noen andre.

Nå gjør under halvparten dekkskiftet selv, nærmere bestemt fire av ti. Det fremkommer i en ny spørreundersøkelse.

– Det er overraskende mange som skifter dekkene sine selv, men har man først investert i en god jekk, hjulmuttertrekker eller hjulkryss, er det som regel en grei jobb dersom bilen står flatt og trygt og været er bra. Samtidig blir man jo bedre kjent med tilstanden til sine egne dekk, og kan lettere bedømme om de bør skiftes ut eller tåler en sesong til, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Flest menn

Størst andel av de som skifter dekk selv finner vi på Vestlandet med 47 prosent, lavest er det kanskje ikke helt overraskende i Oslo, med 33 prosent.

Aldersmessig er det flest i gruppen 30-39 år med 52 prosent, og kjønnsmessig svarer 48 prosent menn, og 36 prosent kvinner at de alltid skifter dekkene selv.

I undersøkelsen svarer én av ti også at de har opplevd at hjul har løsnet like etter dekkskift.

Nå kommer de frekke dekktyvene

Dekkhotell har kommet for fullt de siste årene, mange velger å sette bort både jobben og oppbevaringen av dekkene.

Eldre enn fire år

– Mange glemmer å etterstramme hjulboltene når de har lagt om, og vi har mange skadesaker hvert eneste år som følge av hjul som løsner i fart i forbindelse med dekkskift. I de fleste tilfellene ender det som regel bra, men et hjul som løsner i fart kan i verste fall forårsake skader på andres bil, eiendom eller mennesker. Kjør rolig like etter dekkskift, og etterskru boltene når du har kjørt fem mil, sier Brandeggen.

Hele 13 prosent svarer at de kjører på vinterdekk som er eldre enn fire år, noe som tilsvarer at over 350.000 personbiler har gamle vinterdekk.

Bilen begynte å riste – så mistet Joakim all kontroll

Fra 1. november er det tillatt å kjøre med piggdekk over hele landet.

Minimum tre millimeter

– På vinteren ser vi mange bilskader etter småkollisjoner som skyldes glatt føre, ofte i kombinasjon med gamle eller dårlige vinterdekk. Det finnes ikke noe fasitsvar på når vinterdekk må skiftes, men er de brukt i fem år eller mer er dekkets egenskaper vesentlig svekket i forhold til nye, selv med mønsterdybde nok igjen. Hardere gummi gir dårligere veigrep på vinterføre, sier Brandeggen, i en pressemelding.

Vinterdekk skal ha minimum 3 millimeter mønsterdybde.

I Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 15. oktober, mens det for resten av landet er 1. november som gjelder.

Glemmer en liten detalj, så står bilen plutselig på tre hjul

Video: Derfor er det så viktig å sjekke dekktrykket