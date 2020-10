Løpet stabiliserer seg

Med bare fire dager igjen til valget i USA er Joe Bidens ledelse stabil. Den demokratiske utfordreren leder med 6,0 prosentpoeng. Torsdag var avstanden ned til Trump 6,4 poeng.

– Trump har den siste uken mobilisert gamle velgere, men nå virker det som han har nådd taket, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Han beskriver løpet mellom Trump og Biden som fastlåst.

- De to leirene befinner seg dypt nede i skyttergravene. Svært få velgere bytter side.

Dermed er det i hovedsak nye velgere som løfter Biden det nødvendige stykket over Trump: Folk som ikke stemte i 2016 og folk som stemte på andre kandidater.

Trump mangler fortsatt 40 valgmenn. Grafikk: Helge Knudsen/TV 2.

Vippestatene

Målt i valgmenn er stillingen mellom kandidatene den samme som i går. Donald Trump trenger fortsatt 40 valgmenn for å få fire nye år i det hvite hus.

Med litt hoderegning kan du selv spekulere i den «enkleste veien» til målet for Trump i tabellen under. «Første forsvarslinje» er statene Trump vant med knappest margin i 2016. Samtidig som Trump eventuelt forsyner seg her, må han beholde statene i «andre forsvarslinje».

I «andre forsvarslinje» ser det ut som Trump forsvarer seg greit mot Biden. I Nord Carolina og Georgia er kappløpet jevnt, men stabilt.

Hvor reiser kandidatene?

De siste dagene før valget kan kandidatenes reisemønster gi viktige hint om hvordan det står til i vippestatene. Dette gjelder særlig Joe Biden - som etter å ha holdt seg mye hjemme i Delaware nå trapper opp reisevirksomheten i Midtvesten.

– Begge partier sitter på målinger og andre analyser som de ikke deler med omverdenen. At Biden nå har planlagt møter i Michigan og Minnesota er interessant, sier Terje Sørensen. Dette er stater som lenge har sett solide ut for Joe Biden.

– Dette er ikke et offensivt grep, sier Sørensen. Han påpeker at både Georgia og Nord Carolina er stater Demokratene kunne satset på hvis de var mer selvsikre lenger nord.

– Demokratene vil nok unngå å gå i den samme fellen som i 2016. Da fikk Hillary Clinton kritikk for å ta Wisconsin og Michigan for gitt.

Vanskelig å vurdere forhåndsstemmingen

Rekordmange forhåndsstemmer peker mot et kraftig hopp i valgdeltagelsen i år. Ifølge TV 2s beregninger kan så mange som 150 millioner amerikanere komme til å stemme denne gangen, mot 136 millioner for fire år siden.

Men valganalytiker Terje Sørensen advarer mot å trekke for raske konklusjoner fra den økte mobiliseringen.

– Forholdet mellom forhåndsstemmer og stemmer avgitt på valgdagen kan være vanskelig å vurdere og mange av tallene som rapporteres de siste dagene henger ikke sammen, sier Terje Sørensen.

For eksempel skal 87 prosent av dem som allerede har stemt i Pennsylvania ha valgt Joe Biden, ifølge en måling fra University of Wisconsin og YouGov.

– Problemet er bare at offisiell statistikk viser at 22 prosent av dem som har stemt faktisk er registrerte republikanere, sier Sørensen.

Han tar derfor de mest elleville konklusjonene med en klype salt.