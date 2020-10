Derfor roper de fortsatt «Four more years! Four more years!»

Trump-fansen har omfavnet presidentens budskap om at «vi er over det verste nå».

Det runger mellom Air Force One og flyterminaler i vippestater over hele USA. Et samstemt «Four more years! Four more years!» fra tusenvis av bindløse munner. Michigan, Nevada, Wisconsin, Florida, Pennsylvania. Ja, selv kuldegradene i Nebraska trosser de for å vise president Donald Trump sin støtte.

De har det til felles med resten av oss, at de er møkk lei de krevende smitteverntiltakene. De orker ikke tanken på at det kan bli iverksatt enda strengere tiltak hvis Joe Biden skulle vinne valget. Derfor omfavner de presidentens budskap om at «vi er over det verste nå».

Ute av kontroll

På hvert bidige folkemøte kommer presidenten med den samme løgnen om at vi er over toppen og at pandemien er under kontroll. Det er så usant som det kan bli. Dødstallene stiger kraftig. Nå dør rundt 1.000 amerikanere hver eneste dag. Det totale tallet har snart nådd en kvart million. Trump fortsetter å late som om det ikke skjer.

De siste dagene er det satt nye rekorder for påviste smittetilfeller. Alle kurvene peker oppover, og vaksinen presidenten lovet ville være klar rundt valget, er langt unna. Den ene etter den andre av Trumps egne smitteverneksperter avviser nå presidentens uttalelser som farlige og usanne. Farlige fordi tilhengerne hans tror på ham. De tror på presidenten når han sier at vi i mediene sprer frykt for å hjelpe Joe Biden til makten. Resultatet er flere smittede, og flere døde.

– Mye smerte i vente

«Covid, covid, covid,» roper presidenten inn i mikrofonen og hevder at mediene er besatt av viruset. At det får for mye oppmerksomhet.

«Han er misunnelig på det», uttalte tidligere president Barack Obama i et stikk til sin etterfølger som for lengst har vendt seg til å være hovedpersonen.

Den erklærte amerikanske folkehelten, Anthony Fauci, har korrigert presidentens løgn om at det verste er over, og at vi snart kan leve normalt igjen. Faucis advarer oss om at vi må være forberedt på at vi vil leve i en medisinsk unntakstilstand i ett år til – minst. Kanskje må vi godt ut i 2022 før vi nærmer oss det som vil bli den nye normalen. - Vi har mye smerte i vente.

Biden leder fortsatt

En vaksine kan ifølge ekspertene kanskje være klar i løpet av et par måneder. Men det vil ta måneder og år å distribuere den. Virkeligheten er enormt mange langtidsledige, rasert økonomi og hundretusener av flere døde, uavhengig av hvem som vinner valget.

Amerikanernes valg står mellom en som sier at pandemien straks er over og lover dem en lysende fremtid på den ene siden. Og, på den andre siden, en som sier at han tror på vitenskap og eksperter når de sier at dette kommer til å bli en lang og vond kamp som det blir krevende å komme seg gjennom. Hvem tror de takler dette best?