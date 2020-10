12 personer sendt til sykehus etter Trumps valgmøte

Mange hadde møtt opp da Donald Trump arrangerte valgmøte i Tampa i Florida torsdag. Presidenten hadde også med seg førstedame Melania Trump for første gang på lenge.

Delstaten er ansett som en av de viktigste vippestatene for presidentkandidatene å vinne, og foreløpig er meningsmålingene svært jevne.

Mens presidentkandidat Joe Biden arrangerer sine valgkamp-møter med smittevernsregler, sto Trump-tilhengerne tett i tett under presidentens arrangement.

Det ble for mye for enkelte, i den glodhete solsteken med temperaturer på over 30 grader. Mange hadde også ventet i timesvis på Trump. Til tross for at brannmannskaper stadig spylte kaldt vann i luften, var det flere som kollapset.

Totalt måtte 17 personer tilses av helsepersonell under arrangementet, hvorav 12 personer ble sendt til sykehus. Det opplyser brannpersonell på stedet til NBC.

Hendelsen skjer bare to dager etter at 30 deltakere på et lignende møte i Omaha i Nebraska måtte få behandling av helsepersonell etter å ha stått i timevis i kulden.