Snakker ut om landslagsfeiden: – Må sørge for at det ikke skjer igjen

Det har vært noen turbulente uker for landslagsgutta etter bråket mellom Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth. Nå tar Sheffield United-spiller Sander Berge bladet fra munnen og lover en fortsatt samlet spillergruppe.

De siste ukene har vært preget av flere uheldige oppslag for det norske herrelandslaget. Etter at VG avslørte detaljer rundt et opphetet spillermøte mellom landslagsledelsen og angrepsspillerne, der Alexander Sørloth skal ha uttalt sin misnøye etter kampen mot Serbia, endte det hele med en offentlig skittentøyvask mellom landslagsledelsen og Leipzig-spissen.

En av landslagets største profiler, Sander Berge, er skuffet over at ting kommer ut fra det som skal være et trygt garderobemiljø.

– Det er er selvfølgelig veldig skuffende og noe vi må sørge for at ikke skjer igjen, sier Berge til TV 2.

Han mener at trygghet i garderoben er helt avgjørende for landslagets framgang.

– Det er veldig viktig at takhøyden er stor på et landslag, sånn at folk våger å være ærlig og prate ut, forklarer han.

Selv om landslagssjef Lars Lagerbäck og Sørloth har blitt enige om å legge saken bak seg, mener Berge at det er viktig at laget nå tar lærdom av det som har skjedd.

– Til syvende og sist er vi en prestasjonsgruppe der alt handler om å vinne. For at vi skal ta oss til mesterskap må alt som blir sagt på et møterom eller et hotellrom, bli på det hotellet, sier 22-åringen og fortsetter.

– Man kan prate med familie og venner om andre ting, men det som gjelder oss, laget og vårt beste, må bli innenfor de veggene.

Allerede på mandag offentliggjør Lagerbäck troppen til de kommende landskampene mot Israel, Romania og Østerrike. Møtene mot nettopp Romania og Østerrike kommer til å avgjøre Norges skjebne i Nations League, og Berge tror ikke man trenger å bekymre seg over en splittet garderobe etter den siste tidens hendelser.

– Nei, overhodet ikke. Alle står rakrygget, og det er viktig at vi tåler å gi og ta litt, det er sånn det skal være. Men vi må absolutt gå i oss selv som gruppe når slike ting kommer ut, avslutter midtbane-sjefen.