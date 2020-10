Midtsjø med to prakt-målgivende

Trønderen styrer spillet for AZ Alkmaar i Europaligaen.

AZ Alkmaar-Rijeka 4-1 (kampen pågår nå)

Teun Koopmeiners sendte AZ i en tidlig ledelse på straffe. Så var det midtbanekollega Fredrik Midtjøs tur til å skinne. Landslagsspilleren mottok ballen på midtbanen og orienterte seg.

Han slo en strålende stikker gjennom to ledd. AZ-spiss Albert Gudmundsson gjorde ingen feil alene med keeper, og lagkameratene gratulerte Midtsjø med den praktfulle pasningen under feiringen.

Etter hvilen viste trønderen frem pasningsfoten nok en gang. Denne gangen fra dypt inne på banehalvdel. 27-åringen spilte Jesper Karlsson én-mot-én med en presis crosser.

Hans svenske lagkamerat passerte backen og banket ballen i det lengste hjørnet.

Like etter satte Gudmundsson inn sitt andre for dagen, før Sandro Kulenovic reduserte for den kroatiske motstanderen.

Jonas Svensson startet også for AZ. Håkon Evjen ble byttet inn med drøyt 20 minutter igjen.

