Tunisisk mann pågrepet etter Nice-angrep

Franske myndigheter bekrefter at de har pågrepet en tunisisk mann etter knivangrepene som foregikk torsdag morgen i Nice. Tunisia har åpnet etterforskning etter angrepet.

Franske påtalemyndigheter bekrefter torsdag kveld at en tunisisk mann er pågrepet etter knivangrepene som skjedde torsdag morgen utenfor en kirke i Nice.

Franske politikilder har identifisert gjerningsmannen som Brahim Aouissaoui, som skal ha ankommet Frankrike via Italia i begynnelse av oktober.

21-åringen ble skutt og såret av politiet etter angrepet. Statsadvokat for anti-terrorisme Jean-François Ricard sier under en pressekonferanse torsdag kveld at gjerningspersonen er alvorlig skadet.

ÉN PÅGREPET: Statsadvokat Jean-François Ricard bekreftet torsdag kveld at én person er pågrepet etter knivangrepene i Nice. Foto: Valery Hache

Da 21-åringen ble pågrepet ble det gjort funn av en koran, to telefoner og én kniv med et 17 centimeters blad på den siktede.

Det ble også funnet en pose funnet inne i kirken som tilhørte den siktede, samt to ubrukte kniver.

Tre døde

Ricard roser politibetjentene som klarte å få kontroll på en situasjon som kunne fort blitt mer dramatisk.

– Betjentene unngikk utvilsomt et enda mer dramatisk utfall, sa han.

Tre personer døde som følge av angrepene. Én av dem var kirketjener Vincent Loquès.

Ricard forteller at to av de drepte ble funnet inne i kirken.

– En 60 år gammel kvinne hadde et veldig dypt kutt i halsen. Kuttet tilnærmer halshugging, sier han.

I tillegg ble den 55 år gamle kirketjeneren funnet med alvorlig skader i halsen.

Til sist var den en kvinne som klarte å rømme fra kirken, men som senere døde som følge av kuttskadene.

– En 44 år gammel kvinne døde i nærheten av kirken, med flere sår etter et knivvåpen.

Slo alarm

Fire dager før knivangrepene, ba innenriksminister Gerald Darmanin om tiltak og beskyttelse, da han varslet politiet og sikkerhetstjenesten om et notat han hadde blitt gjort oppmerksom på.

Det skriver den franske avisen Le Figaro.

Notat skal ha kommet fra et byrå, tilknyttet terrororganisasjonen Al-Qaeda, som oppfordret til angrep mot landet.

Blant annet stod ambassader, feriesteder og kirker på listen over foreslåtte mål.

Åpnet etterforskning

Den franske presidenten Emmanuel Macron ankom Nice tidligere torsdag. Sammen med ordføreren i Nice, Christian Estrosi, besøkte de kirken hvor tre personer mistet livet.

– Frankrike kommer ikke til å gå bort fra sine verdier, sa Macron.

SORG: Flere har møt opp utenfor kirken og tent lys for de drepte. Foto: Valery Hache

– Frankrike er under angrep.

En talsmann for påtalemakten i Tunisia, Mohsen Dali, sier at det ble innledet etterforskning straks identiteten til gjerningsmannen ble kjent.

Tunisia fordømmer angrepet i Nice og landets utenriksdepartementet tar i en kunngjøring avstand «fra alle former for terrorisme, ekstremisme og voldsbruk».

(©NTB/TV 2)