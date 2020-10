Banker på dører for å få folk til å stemme: – Dette kan få nasjonale ringvirkninger

00 00 00 00

TV 2 er med når 100 demokratiske stemmesankere reiser ut i Orlando for å banke på dører.

Før de drar, må de få temperaturen målt, og blir utstyrt med munnbind.

– De dørene vi banker på her kan få nasjonale ringvirkninger, sier Esteban Garces i den politiske aksjonsgruppen «Votar es poder», som på norsk betyr «Å stemme er makt».

TV 2 I USA: Øystein Bogen og Frode Hoff.

I vippestaten Florida viser meningsmålingene at det er så tett mellom president Donald Trump og presidentkandidat Joe Biden, at hver stemme kan være med å avgjøre valget.

Latinamerikanere

Aller mest verdifulle er de velgerne som aldri tidligere har stemt. En slik gruppe er innflyttere fra Puerto Rico.

Det er dem Garces og hans kollegaer forsøker å nå denne dagen.

– I dette området bor det mange latinamerikanere, så vi skal banke på dører for å få folk til å bruke sin stemmerett, sier han.

STEMMESANKER: Esteban Garces. Foto: Frode Hoff / TV 2

Puerto Rico er ikke formelt en delstat i USA, og derfor har ikke innbyggerne der stemmerett ved amerikanske valg så lenge de bor på øya.

Men i 2017 flyttet titusener av innbyggere fra Puerto Rico til Florida for å bosette seg der, etter orkanen Marias herjinger. Etter at de bosatte seg på fastlandet, har de fått stemmerett.

Og nå håper stemmesankerne at deres stemmer går til Joe Biden.

Katastrofen på Puerto Rico tok livet av over 3.000 mennesker, men ble aldri tatt seriøst av presidenten, hevder Garces og hans kollegaer.

– Folk bærer på et dypt nag til presidenten, og det får dem til å engasjere seg, for det skulle ikke skjedd. Vi forventer mer av våre folkevalgte ledere, og president Trump har vært en stor skuffelse for oss, sier han.

Vanskelig jobb

Å banke på dører for å sanke stemmer er en tøff jobb.

Mange er redde for å åpne for folk de ikke kjenner. Andre er ikke hjemme. Bare mellom ti til tjue prosent er mottakelige for en samtale om valget.

– Det er en vanskelig jobb, men vi tror det nytter. Vi kommer til å fortsette å banke på dører helt fram til valget, sier Jessica Alcocer.