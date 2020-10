Ohi sløste gigantiske sjanser – så ble han den store Molde-helten

Molde-spissen misbrukte to gigantiske sjanser, men straffet østerrikerne da de slapp ham fri for tredje gang.

Molde–Rapid Wien 1–0 (0–0)

Magnus Wolff Eikrem tok på seg hovmester-rollen mot Rapid Wien torsdag kveld. Molde-stjernen sto bak nesten alt blåtrøyene skapte.

Én etter én bommet mottakerne på gigantiske sjanser. Til slutt lyktes Ohi Omoijuanfo.

– Man får tankene «er det den dagen?», sier Ohi til TV 2 etter kampen.

– Vi hadde noen store sjanser, inkludert de jeg hadde. Det var deilig at den satt til slutt, sier målscoreren.

Molde-trener Erling Moe var derimot roligere.

– Jeg så at målet ville komme. I dag var jeg faktisk ikke urolig, selv om det drøyde litt, sier han.

– Noe av det bedre jeg har sett av Molde i år

Etter å ha misbrukt to gigantiske sjanser, klarte Holmlia-gutten å score kampens eneste mål. Dermed ble spissen den store helten da Molde tok nok en trepoenger i Europa League-gruppespillet.

– Dette er noe av det bedre jeg har sett av Molde i år, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Dermed står de med seks av seks mulige poeng i gruppen, det samme som Arsenal. Det gjør at de har et strålende utgangspunkt videre, ettersom både Rapid Wien og Dundalk står med null poeng.

– Det er ikke mange norske lag som har tatt poeng i Europa League de siste sesongene, sier Magnus Wolff Eikrem etter kampen, og sender dermed et stikk til Rosenborg som har slitt i gruppespillet de siste årene.

Seieren gjør også godt for bankkontoen til blåtrøyene. Etter seieren mot Dundalk sist uke mottok Molde 570.000 Euro i premiepenger. Det tilsvarer over 6,3 millioner norske kroner.

Dermed har de spilt inn over tolv millioner kroner på én uke.

– Jeg tror dette er den beste kampen vi har spilt etter at jeg returnerte til Molde, sier kaptein Magnus Wolff Eikrem.

Molde yppet seg

Etter tre poeng mot Dundalk i første kamp, lå alt til rette for at Molde kunne skaffe seg et meget godt utgangspunkt i gruppen med seier mot Rapid Wien.

Det var to lag som gjorde seg kjent med hverandre i den første omgangen. Likevel klarte Molde å skape noen små farligheter. Først ut var Ola Brynhildsen som stusset en ball mot mål, men Paul Gartler i Rapid-målet var med på notene.

Etter 36 minutter burde Molde tatt ledelsen. Ohi kombinerte fint med Magnus Wolff Eikrem. Sistnevnte tvang keeper til å gjøre en god redning, og returen spratt ut mot Ohi som befant seg helt alene.

Ballen spratt bakover, noe som gjordet vanskelig for Molde-spissen å få den på mål. Dermed gikk avslutningen langt utenfor.

– Det er kampens desidert største sjanse. Det er god gjort av Ohi først, men han må bak og hente returen, da blir det vanskelig å få den på mål, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Like før pause fikk gjestene fra Østerrike en kjempesjanse, da Marcel Ritzmaier bestemte seg for å teste ut skuddfoten. Fra 25 meter hamret han til.

Molde-keeper Andreas Linde fikk to centimeter av fingrene på ballen, og klarte å slå den i stolpen. Returen var Molde først på.

Molde misbrukte to gigantiske sjanser

Ti minutter ut i andre omgang fikk Ohi nok en gigantisk sjanse. Nok engang var det Magnus Wolff Eikrem som var arkitekten. Ohi fikk avslutte alene med keeper fra syv meter, men Gartler slengte seg ut i stjerneformasjon og reddet skuddet.

– Ohi bør naturligvis klare å sette den i mål. Han har slitt med effektiviteten, og det ser vi nok et eksempel på der, var dommen til Jesper Mathisen.

Fire minutter senere fikk Molde en enda større sjanse. Hovmester Eikrem viste igjen kvalitetene sine, men Fredrik Aursnes misbrukte muligheten fire meter fra mål. Dermed hadde Molde bommet på to gigantiske sjanser på fire minutter.

– Hvor lenge kan Erling Moe vente før han setter inn Leke James, spurte TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Ohi Svarte på tiltale

Til slutt skulle det endelig gå for blåtrøyene. 25 minutter av kampen gjensto da Ola Brynhildsen spilte Kristoffer Haugen fri på venstrekanten. Innlegget var perfekt, og foran Rapid-målet sto Molde-spillerne i kø for å sette ballen i mål.

Sist i køen kom Ohi skliende og fikk høyrefoten på ballen.

– Fantastisk angrepsspill fra Molde. Se på timingen! Det er så vakkert, det er umulig for Ohi å bomme denne gangen, utbrøt Jesper Mathisen.

Det ble et skår i gleden for Molde at Eirik Hestad ble liggende nede etter målet. Den løpssterke midtbanespilleren skadet seg i det han slengte seg mot ballen, og ble båret av banen.

– Jeg tror han pådro seg et stygt kutt. Det så ikke bra ut, men jeg tror det skal gå fint, sa Wolff Eikrem til TV 2 etter å ha snakket med Hestad.

Molde fortsatte å ha kontroll på banespillet, dermed står de med seks av seks mulige poeng i gruppespillet. Det betyr at de ligger likt med Arsenal, mens Dundalk og Rapid Wien begge står med null poeng. Nå venter to kamper mot giganten fra London.

– Jeg er jo så naiv og optimistisk. Jeg mener vi skal være med mot Arsenal og gi dem kamp. Det er ingen grunn til å legge opp til noe annet. Vi kommer til å gå for å ta med oss noe hjem derfra også. Man er nødt til å tro på det man holder på med dersom man skal få med seg noe. Det går ikke an å legge seg ned og håpe på det beste, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.