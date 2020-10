Nå er superstjernen gift

Scarlet Johansson er kjent fra filmer som The Avengers, Black Widow og Jojo Rabbit. I mai forlovet hun seg med Colin Jost, og nå har de altså giftet seg. Jost jobber som programleder for «Weekend Update» på SNL.

Det er Instagram-kontoen til «Meals on Wheels America» som annonserer giftemålet. Den veldedige organisasjonen jobber for å bekjempe hungersnød og isolasjon blant eldre mennesker. Og det gjør det nygiftete paret også, som sier at bryllypsønsket deres er at folk skal donere penger.

«Vi er så spente over å slippe nyheten om at Scarlet Johansson og Colin Jost giftet seg i helgen under en intim seremoni med deres nærmeste tilstede».

De forsikrer sine følgere om at alle COVID-19 retningslinjer ble fulgt.

Tredje giftemål

Johansson og Jost forlovet seg etter å ha vært sammen i to år. Den to ganger Oscar-nominerte skuespillerinnen viste frem den 11-karat store forlovelsesringen under i juli under Comic-Con. I forkant av den kommende Black Widow filmen.

I oktober fortalte hun til Ellen DeGeneres at Jost fridde på en meget imponerende måte.

RØD LØPER: Jost og Johansson før premieren på Avengers. Foto: Jordan Strauss

– Han er veldig sjarmerende, omtenksom og romantisk. Men ja, jeg var overrasket. Uansett hvordan du har sett det for deg så er det et veldig vakkert øyeblikk, sa Johansson.

For Jost er dette det første ekteskapet, mens Johansson har vært gift to ganger tidligere. Hun var gift med skuespillerkollega Ryan Reynolds fra 2008 til 2010, og Romain Dauriac fra 2014 til 2017.

Vi får håpe at alle gode ting er tre for Scarlet Johansson.