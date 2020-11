Martine Halvorsen: – Dette har jeg aldri lyst til å gå gjennom igjen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenser Martine Halvorsen (22) måtte operere nesa fordi hun ikke fikk puste. Nå ønsker hun å vise hvor omfattende det faktisk kan være, og at det ikke bare er en «quick fix».

Blogger Martine Halvorsen (22) har brukket nesen sin hele fem ganger, noe som har ført til at hun nesten ikke får puste gjennom den. Derfor måtte hun nylig operere nesa – først ti år etter det første bruddet.

– Jeg gleder meg til å slippe alle utfordringene jeg har med nesa mi, sa Halvorsen i forkant av operasjonen som God kveld Norge fikk bli med på.

Årsaken til at hun opererer er fordi nesen er ødelagt, og hun har hatt mye hodeverk og utfordringer opp gjennom årene fordi den er skeiv.

– Jeg er 22 år og det er jo hyggelig å kunne puste normalt resten av livet, sier hun.

Bli med på operasjon i videovinduet øverst i saken.

Helse foran kroppspress

22-åringen mener det snakkes for lite om hva en neseoperasjon faktisk innebærer og at det ikke bare er et før og etter bilde.

– Jeg må innrømme at jeg er redd, dette er ikke noen «quick fix», det er veldig tøft det man skal gjennom, forteller hun.

Halvorsen ønsker ikke å skremme folk bort fra å operere, men håper at folk tenker helse foran kroppspress før de eventuelt gjennomfører en plastisk operasjon.

Influenseren oppfordrer også til å gjøre det under trygge forhold i Norge enn å dra til utlandet for å få det billig.

– Jeg kan bli veldig trist av de som gjør dette fordi nesa deres er litt skeiv, eller burde sett sånn og sånn ut. For jeg skulle gjort alt for å ha en frisk nese, men det har jeg dessverre ikke, sier Halvorsen.

Hun håper at flere vil ta trygge valg rundt sin egen kropp, og håper de tenker seg ekstra om før de gjør noe med en kropp som er frisk.

– Jeg håper at de som sitter og sparer og jobber for å fikse en frisk nese tenker seg om, om det faktisk er verdt det.

– Verre enn jeg trodde

Etter neseoperasjonen var gjort fikk 22-åringen en del blod nedover i halsen og slet med å puste.

– Det var ganske mye verre enn jeg trodde. Jeg skjønner ikke at man ønsker å utsette seg for dette her frivillig.

Halvorsen forteller at hun synes legene gjorde en fantastisk jobb til tross for at skadene i nesa var verre enn først ventet.

– Dette har jeg aldri lyst til å gå gjennom igjen. Nå vil jeg egentlig bare gråte for å være helt ærlig, sier hun til God kveld Norge etter operasjonen er ferdig.

NESEOPERASJON: Martine Halvorsen har operert nesa si på grunn av fem brudd som gjorde det vanskelig for henne å puste. Foto: Mariann Habbestad

Halvorsen forteller at ettersom skadene var så store er det utrolig at hun har klart å leve med de skadene hun har hatt i nesa.

– Nå er det gjort og jeg håper virkelig at jeg får det bedre nå, sier hun og legger til:

– Jeg gleder meg egentlig bare til jeg kan løpe en tur i skogen igjen og være frisk.

– Tøff jente

Øre-nese-hals-lege Øystein Eskeland forteller at Halvorsens operasjon var omfattende fordi hun har hatt flere skader gjennom barndommen.

– Det var en mye større skade enn jeg hadde trodd, sier Eskeland.

– Hun har vært ei tøff jente som ikke har kommet til lege tidligere. Det var krevende, men det gikk bra, legger han til.

Eskeland forteller at man kan oppleve komplikasjoner som blødninger eller infeksjon etter nesekirurgi, men at det ikke er ofte det forekommer i Norge.

Er man uheldig kan en infeksjon i verstefall spise opp operasjonsresultatet.

– Da ender du kanskje opp med en dårligere nese enn det du hadde før du ble operert, forklarer han.

I Norge behandles dette som regel raskt med antibiotika og kirurgisk drenering.

Nese-kommentarer på bloggen

Halvorsen har opplevd å få flere kommentarer på nesen sin før, og har tidligere skrevet åpent om dette på sin blogg.

– Folk liker å kommentere på alt som er når det kommer til utseende til de fleste, sier Halvorsen.

Kommentarene hun får er blant annet: Hvorfor fikser du den ikke, den er så skeiv, den er ikke symmetrisk.

Selv om influenseren har kviet seg litt for å vise nesa i profil tidligere, forteller hun etter operasjonen at hun prøver å ikke tenke på kommentarene. Hun understreker også at det ikke er årsaken til operasjonen.

– Helt ærlig, jeg driter i hvordan jeg ser ut. Om jeg har en pupp som er skeiv eller en nese som er skeiv eller hva det skulle være. Jeg driter i det så lenge jeg er frisk, sier Halvorsen.