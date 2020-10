Familien Ahsmore pleide å gi til veldedighet. Nå er det de selv som trenger hjelp

Drew og kona America står ute på gaten foran huset og ser på at sønnen Oscar (7) trikser med skateboardet.

TV 2 i USA: Lars Christian Økland og Sonja Skeistrand Sunde følger valgkampinnspurten i USA. Foto: TV 2

– Den var bra!, roper de oppmuntrende i det sønnen flagrer gjennom luften og lander perfekt.

Det er egentlig midt i skoledagen for Oscar, men her i Pennsylvania holder de aller fleste skolene stengt fremdeles. Planen er at de skal åpne i løpet av november. Enn så lenge er det Drew som fungerer som lærer.

Hverdagen er snudd på hodet

Kontrasten er stor til hans tidligere liv.

– Jeg var sjefskokk på en restaurant og var vant til å jobbe 50-60 timer i uken. Men jeg mistet jobben i mars, og jeg har ikke klart å finne en ny, forklarer Drew.

Kona America stemmer i:

– Vi hadde aldri trodd pandemien skulle ramme oss så hardt, sier hun, mens de tenker på tilbake hvordan livet var før viruset stengte USA ned.

– Tidligere var vi i en posisjon der vi kunne donere til veldedighet for å hjelpe andre. Nå er det vi som må få hjelp. Situasjonen er helt snudd på hodet.

America og sønnen Oscar pleide å hjelpe til med matutdeling i den lokale menigheten. De hjelper fremdeles til når de har mulighet, men nå må de også selv benytte seg av tilbudet.

Matutdeling på Aquinas Center i Philadelphia. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Vi hadde aldri trodd vi skulle ende opp her, med å få mat-donasjoner. Aldri i livet, sier Drew og tenker seg om.

– Det er veldig ydmykende. Som mann, ektemann og familie. Det er ikke en enkel ting å gjøre.

– Du er vant til å være forsørgeren i familien?

– Ja, nettopp. Det var min jobb å ta vare på alle, svarer han, før han legger til at familien setter stor pris på all hjelpen de får.

Føler seg sviktet - stemmer på Biden

Det meste får de gjennom veldedige organisasjoner. Støtten fra myndighetene er familien slett ikke imponert over.

– Vi føler at hele regjeringen har sviktet oss, sier Drew.

Det er en viktig grunn at han stemmer på demokratenes kandidat Joe Biden.

– Jeg bare oppfordrer alle til å stemme slik at vi kan få denne skuta på rett kjøl igjen.

Det kommer stadig flere som trenger hjelp hit til matutdelingen ved Aquinas Center i Philadelphia, det forteller Clara Jerez, som organiserer utdelingen (t.h.). Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Biden har lansert en omfattende og ambisøs økonomisk plan som han kaller Build Back Better, eller gjenoppbygg bedre. Han mener planen vil skape 18,6 millioner jobber over de neste fire årene.

Jobbene skal skapes gjennom enorme investeringer hovedsakelig innen infrastruktur, industri, klima og helse.

Hans overordnede mål er å bedre levekårene til middelklassen og de som tjener minst. Han vil øke minstelønnen, og lover også mer økonomisk støtte til de som har mistet jobben eller som må være hjemme på korona-isolasjon.

For å finansiere dette vil Biden blant annet øke skattene for alle som tjener mer enn fire millioner norske kroner, og han vil særlig øke skattene for store selskaper.

Økonomi er den viktigste saken for velgerne når de på tirsdag går til urnene for å stemme på sin neste president.

Frykter for familiebedriften

Servicenæringen er den som er hardest rammet også her i Pennsylvania. Blant de mange restaurantene som sliter er Sophie’s Kitchen.

Sophia Neth og familien overlevde koronaviruset, men frykter at familiebedriften Sophie's Kitchen ikke vil gjøre det samme. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Forretningene går sakte. Det er ikke som før. Vi ligger bakpå med både husleie og andre regninger, sier innehaver og kjøkkensjef, Sophia Neth. Hun og familien er i full sving på kjøkkenet, men det er langt mellom kundene. Det var det ikke før.

– Det er ikke alltid jeg klarer å betale ut full lønn til sønnene mine som jobber her. Men det har de forståelse for.

Sophia tør knapt tenke på konsekvensene dersom restauranten må stenge for godt.

– Det vil være veldig tøft. Det rammer jo ikke bare meg, men hele familien: Barna mine, mannen min, svigerinnen min. Vi er alle avhengige av denne ene inntektskilden.

Ble alvorlig syke med covid-19

Sønnen Chomno Branden (26) stemmer i. Han har flere jobber enn restauranten, men sliter like fullt.

– Pandemien rammer alle hardt økonomisk. Det er vanskelig å betale husleien og alle regningene. Du kan ikke betale dem med empati, sier han.

Chomno Branden i full vigør. For bare noen måneder siden var han døden nær med Covid-19. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Da pandemien rammet USA i mars, rammet den Duk-familien ekstra hardt. Chomno Branden, broren og begge foreldrene ble alvorlig syke. Så syke at de havnet på intensiven. Chomno ble dårligst av alle: Han lå i respirator i over en uke.

– Det mest skremmende var da de måtte legge meg i kunstig koma. Det var siste utvei, forteller Chomno.

– Dude, I was like dead!

For ham blir håndteringen av pandemien og den påfølgende økonomiske krisen avgjørende når han skal stemme.

– Det er veldig rart å høre på president Trump når han skryter av hvor bra han har håndtert pandemien, sier han, og legger kjapt til:

– Dude, I was like dead!, sier han og slår ut med hendene.

– Og på toppen av det hele sliter vi nå økonomisk.

Chomno Branden har tidligere stemt på uavhengige kandidater. Han mener toparti-systemet til USA er utdatert. Men for første gang går hans stemme til Demokratenes kandidat.

– Jeg bare håper Biden klarer å gjøre noe med denne krisen. Hvis han ikke bare farer med løgn, avslutter Chomno Branden.