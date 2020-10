Stian «Staysman» ble tatt på senga - kåret til «Årets ølhund 2020»

– Herregud, tusen hjertelig. Shit, nå fikk jeg syk puls!

Slik reagerte «Staysman» da han skjønte at han skulle få tildelt prisen «Årets ølhund».

– Jeg ble helt tatt på senga nå, det her var ufattelig kult, sier artisten, som ønsker å sende en stor takk til medforfatter på boka Jørn Idar Almås Kvig.

– Jeg hadde ikke vunnet denne prisen om det ikke var for han.

FORNØYD: Ølhunden feiret selvsagt med en duggfrisk øl. Foto: Kristoffer Arnesen

Det er Bryggeri- og drikkevareforeningen som deler ut den prestisjetunge prisen. Blant tidligere vinnere finner vi navn som Rolv Wesenlund, Odd Børretzen og Pondus-tegner Frode Øverli. Øverli har for øvrig tegnet karikaturen av Thorbjørnsen som han fikk overrekt.

Thorbjørnsen sier at han setter prisen høyt.

– Det er helt der oppe. Dette syntes jeg var så fett. Man blir litt privilegert opp gjennom årene. Jeg har solgt gull og platinaplater, men akkurat nå henger den her høyere, sier en strålende fornøyd ølhund.

– Det er faktisk en ekstremt stor ære at de setter pris på jobben jeg har gjort for ølmiljøet i Norge.

Gitt ut bestselgende ølbok

Thorbjørnsen ga nylig ut bestselgeren «Øl hele året» sammen med Jørn Idar Almås Kvig, og har det siste året vært på en reise gjennom ølets verden. I begrunnelsen til juryen så står det blant annet:

«I arbeidet med boka har han besøkt både små og store bryggerier, prøvd seg frem med å kombinere mat og øl og viser lysende entusiasme og nysgjerrighet for både håndverk og smaksopplevelser. I så måte er Staysman et godt forbilde på hvordan øl-Norge har utviklet seg»

De viser til at Bryggeri og drikkevareforeningen siden 2009 har gått fra 11 til 135 medlemmer.

«Ingen tviler på at Staysman er genuint glad i øl, og hos ham er denne kjærligheten strippet for jåleri og fiksfakseri. På folkelig vis bidrar han nå til at nye grupper åpner øynene for det fantastiske mangfoldet som finnes av norsk øl».