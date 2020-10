Får ikke besøke familie og venner

Torsdag kveld holdt statsminister Jean Castex pressekonferanse hvor han informerte om de nye koronatiltakene, etter at president Emmanuel Macron varslet onsdag en ny nedstengelse av landet.

– Siden viruset akselererer, må vi også akselerere. Dette er grunnen til at presidenten har bestemt seg for en nedstengelse over hele landet fra midnatt. Det er ingen andre løsninger, sa statsministeren.

Franskmenn kan kun forlate sitt hjem av visse årsaker, så fremt de kan vise frem gyldig sertifikat. Barer, restauranter og andre virksomheter som ikke er nødvendige må holde stengt.

Tiltakene trer i kraft fra midnatt av.

– Du kan gå ut for å handle mat, gå til og fra arbeidsplassen, forlate hjemmet av medisinske årsaker, er noen av tiltakene franskmennene nå må forholde seg til.

Restauranter og virksomheter som har måttet stenge som følge av nedstengelsen, vil kunne levere varer til kundene sine via internettbestillinger.

– Kunder kan bestille på nett, og hente dem selv. Nedstengte forretninger kan fremdeles levere varer, men må gjøres på denne måten, forklarer han.

Dette er de franske koronatiltakene: Det blir ulovlig å besøke venner og familie.

Skal man bevege seg utendørs må man vise frem gyldig sertifikat.

Trening ute er kun lov én time i døgnet, innenfor en kilometer fra hjemmet.

Det er ikke lov å reise innenlands.

Religiøse steder får holde åpent, men seremonier kan ikke gjennomføres.

Barn over 6 år må gå med munnbind på skolen.

Hoteller får lov til minimal aktivitet, og må servere mat som roomservice.

Hjemmekontor blir påbudt, med mindre det er umulig å gjennomføre. Kilde: Europe 1

Strenge tiltak

De får kun lov til å trene og bevege seg utendørs i maksimalt én time, innenfor en radius på én kilometer.

Franskmenn får heller ikke lov til å besøke verken familie eller venner.

– Vi går tilbake til å måtte ha én spesiell grunn til å forlate hjemmet. Hvis du ikke gjør det for din egen del, gjør det for dine kjære, sa president Macron da han kunngjorde at en ny lockdown trer i kraft fra fredag.

Franske myndigheter bekrefter at barnehager, skoler, høyskoler og videregående skoler vil være åpne de neste ukene, men forsterkede helsetiltak.

Bruk av maske vil være obligatorisk for barn fra 6 år.

På universiteter og høyskoler understreker Castex at avstand er regelen.

Varslet ny lockdown

Den franske presidenten varslet allerede onsdag om at landet på ny måtte stenge ned, etter at de opplever en urovekkende smitteutvikling.

– Vi forsøkte å få kontroll på viruset da det først spredte seg i landet. Nå står vi overfor den andre bølgen, og vi vet at den blir tøffere og mer dødelig enn den første, uttalte presidenten under onsdagens digiale pressekonferanse.