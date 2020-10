Miley Cyrus til Skavlan: – Jeg får kjeft fra Dolly Parton på faks

SKAVLAN (TV 2): Miley Cyrus (27) er ikke redd for å provosere. Gudmor Dolly Parton holder henne i ørene med håndskrevne brev via faks.

Det har vært et travelt år for artist Miley Cyrus. Turné og jobbing med albumet som kommer i november, har ført til at hun har vært lenge borte fra familien.

Nylig kom hun tilbake til Los Angeles fra familiebesøk i hjembyen Tennesse, der faren Billy Ray Cyrus og resten av familien bor.

Med en verdenskjent countryartist som far, og selveste Dolly Parton som gudmor, stod det skrevet i stjernene at Miley skulle gå samme vei. Men mens både faren og Dolly Parton kjempet seg fram til scenen fra barndom i primitive kår, er Miley født inn i kjendistilværelsen. Gudmoren sender råd når hun mener det trengs, og har en helt spesiell måte å holde kontakt med Miley på.

Får streng faks fra Dolly Parton

Reiserestriksjoner og jobbing har sørget for at det er lenge siden de to stjernene har møttes. Men Parton mener det er en dårlig unnskyldning.

– En pekefinger hun ga meg var at vi ikke trengte en pandemi for å holde oss separert. «Du hadde ikke kommet å besøkt meg uansett», sa hun. Det svei, sier Cyrus.

Særlig på grunn av kommunikasjons-metoden Parton bruker, treffer den litt ekstra hardt.

– Når noen kjefter på deg i en sms, så kan du bare slette det. Men hun setter seg ned og skriver for hånd og sender på faks, sier hun.

Gråter ikke

I de siste årene har Cyrus opplevd å få sitt hus i Malibu brent ned, hun mistet bestemoren sin og hun gikk gjennom en skilsmisse med Liam Hemsworth.

Gråt har ikke vært et verktøy mot sorgene. Det hjelper ikke, mener hun.

Artist Miley Cyrus er med i Skavlan fra studio i Los Angeles.

– Det er ikke fordi jeg er kald eller prøver å unngå følelser, men fordi det ikke kommer til å endre noe. Jeg prøvde å fortsette og være aktiv og ha kontroll. Hvis ikke vil man føle seg fanget, sier Cyrus.

Bruker drømmer som inspirasjon

I løpet av pandemien har Cyrus kuttet ut alkohol og røyk. Noe hun heller ikke bruker særlig mye tid på er hvile.

Den eneste som er bra med søvn er drømmene, mener hun.

– Jeg er ikke en person som liker å hvile. Min mor sier at jeg som barn sov med øynene åpne, fordi jeg ikke ville sove. Det kan jo være farlig. Du må jo lades. Å drømme er jo å trene fantasien, og hvis jeg ikke får det, mister jeg det surrealistiske stedet å gå til, forteller Cyrus.

Når hun ikke drar til drømmeland, bruker hun andre metoder for inspirasjon.

– Jeg prøver å finne måter, også på de kveldene jeg ikke vil sove, til å trene på kreativiteten.

«Vote»

Miley Cyrus bruker Instagram-profilen sin aktivt for å gi fansen innblikk i livet hennes. Der oppdaterer Cyrus om musikken, men benytter også plattformen til å vise sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen og ofrene som igangsatte bevegelsen igjen.

Under en uke før valget oppfordrer hun også fansen til å stemme.

– Valget er så viktig.

Uenig med Madonna

Siden verden ble rammet av pandemien har artist-ikonet Madonna, til overraskelse for mange, spredd konspirasjonsteorier om viruset på sosiale medier.

På sin Instagramprofil i juli delte hun, i likhet med den amerikanske presidenten, en video som hevdet at en vaksine var klar.

Til sine drøyt 15,5 million følgere, påstod artisten at vaksinen ble holdt tilbake til fordel for rikinger som ville bli rikere.

Innlegget ble raskt merket som falsk informasjon og ble slettet av Instagram.Måneder før virus-påstanden, delte også Madonna en video hvor artisten sitter i et badekar og kaller viruset «The great equalizer».

Madonnas uttalelser om at viruset utjevner forskjeller i befolkningen, vekket sterke reaksjoner, også hos Cyrus.

– Jeg er ikke enig i det. Jeg synes vi ser mer splittelse nå, enn jeg har noen gang har i mitt liv. Fordi vi ser splittelse mellom rase og velstand, og at velstand og helse faktisk kan henge sammen. Så jeg synes det er helt feil, og det er derfor valget er så viktig, sier hun.