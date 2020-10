Frykter for jobben hvis Trump taper

Det durer i rørledninger og brummer i generatorer. Vi befinner oss høyt oppe i åsene i Lycoming fylke, og blir vist rundt på et av de mange gassanleggene som finnes i denne delen av Pennsylvania.

TV 2 I USA: Tom Rune Orset og Hilde Gran følger valgkampinnspurten i USA. Foto: TV 2

– Disse åsene er fulle av gass. Den blir hentet ut av dette anlegget og pumpet videre i rørledninger og ut til markedet, forteller Matt Henderson.

Han har jobbet i olje- og gassindustrien her i Pennsylvania i 13 år.

– Pennsylvania er den andre største produsenten av olje- og gass i USA etter Texas, sier Henderson til TV 2.

– Bare dette lille anlegget her produserer nok gass til å varme opp 1000 husstander i ett år.

– Viktig for økonomien

Området TV 2 befinner seg i ligger i utkanten av skiferfeltet Marcellus, og derfor er rørledninger, drillrigger og gassanlegg ikke uvanlige syn i disse traktene.

Årsaken er fracking, den omstridte metoden for å utvinne olje og gass fra skifer-formasjoner i bakken.

STOR PRODUSENT: Gassrørledninger er ikke et uvanlig syn på landsbygda i Pennsylvania. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Industrien har vært viktig med tanke på inntekter og arbeidsplasser i deler av Pennsylvania som ellers ikke har tiltrukket seg så mange investeringer. Industrien har riktignok i flere år vært preget av dårlig økonomistyring, overproduksjon og fallende gasspriser, i tillegg til at koronapandemien har ført til mindre etterspørsel. Henderson mener industrien likevel har hatt en stabiliserende effekt i denne regionen.

– Gassindustrien har bidratt til å stabilisere denne regionen under pandemien. For eksempel fører den til tilreisende utenfra som har bodd på hotellene her, og hjulpet dem med å holde seg flytende i disse tider, sier han.

– Gassindustrien har drevet økonomien her i nedgangstider, og betydd mye jobbmessig. Det har skapt muligheter for folk her i området.

Tror Biden vil forby fracking

Spørsmålet om fracking har blitt et hett tema i den amerikanske valgkampen. Særlig har president Trump vært ivrig på å snakke om emnet i et forsøk på å skaffe seg stemmene til den hvite arbeiderklassen på landsbygda i Pennsylvania. I 2016 sikret han seg den viktige vippestaten og dens 20 valgmenn med bare 44.000 flere stemmer enn motkandidaten Hillary Clinton.

President Donald Trump beskylder Joe Biden for å ville forby fracking, noe demokraten hardnakket nekter for. Men Bidens til tider uklare formuleringer rundt emnet, har gitt Trump skyts han bruker for alt det er verdt når han driver valgkamp i Pennsylvania.

– Jeg tror Biden ønsker å fase ut olje- og gassindustrien, og under Obama hadde vi langt mer byråkrati og reguleringer enn det vi har hatt under president Trump, sier Henderson.

– Men Biden har sagt han ikke vil forby fracking?

– Han sier det nå, men jeg tror han egentlig ønsker det. Jeg tror det har gått opp for ham at gassindustrien er viktig for Pennsylvania. Derfor har han endret budskap for å lokke til seg velgere, mener Henderson.

I USA: Tom Rune Orset og Hilde Gran. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hans stemme vil også denne gangen gå til Trump.

– Min stemme vil gå til den sittende presidenten. Han er en forretningsmann og forstår at reguleringer og byråkrati kan drepe investeringer.

Konservative verdier

Henderson er ikke den eneste som støtter Trump i denne delen av Pennsylvania. Fra Lycoming fylke krysser TV 2 inn i nabofylket Tioga. Begge stedene fikk Trump over 70 prosent av stemmene i 2016.

Langs veien ligger romslige eneboliger med grønne plener foran. Et og annet sted dukker det opp skilt med «Biden Harris» på, men «Trump Pence»-skilt er i overveldende flertall.

Konservative verdier og sterk gudstro gjør dette til et av kjerneområdene for republikanerne i Pennsylvania.

VIKTIG INDUSTRI: Erick Coolidge er fylkeskommisjonær for republikanerne i Tioga fylke. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I byen Wellsboro treffer vi Erick Coolidge, fylkeskommisjonær for republikanerne i Tioga. Han vil gjerne vise oss hva fracking har betydd for fylket.

Det første stedet han tar oss til er den nye alarmsentralen i området.

– Vi fikk bygget denne takket være inntektene fra olje- og gassindustrien, sier han og viser oss stolt rundt.

– Denne sentralen betjener flere av nabofylkene også.

Mener Trump støtter dem

Deretter går turen videre til de store vann- og sanddepotene som brukes i frackingprosessen. Der treffer vi lastebilsjåfør Jeff, som er i ferd med å fylle på sand som så skal fraktes til et boreanlegg.

SANDDEPOT: Store siloer brukes for å lagre sand som brukes i frackingprosessen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

–Hva er viktige temaer for deg i dette valget?

– Jeg jobber i fracking-industrien, jeg frakter sanden som brukes til frackingen. Siden Trump er for fracking, vil jeg stemme på ham, sier Jeff bestemt.

– Det er tusenvis av jobber innen fracking- og boreindustrien så det er viktig at Trump blir gjenvalgt slik at vi kan holde oss flytende.

Bekymret for økonomien

Ifølge meningsmålingene er økonomien det viktigste temaet for amerikanerne i dette valget. Etter en periode med svært lav arbeidsledighet gikk pilene rett til værs da koronapandemien traff landet og flere delstater måtte stenge ned. På det verste, i april, var ledigheten på hele 14,7 prosent. I september lå ledigheten på 7,9 prosent. 10,7 millioner flere amerikanere er arbeidsledige nå enn de var før pandemien.

GASS: Under åsene i Lycoming finnes det store forekomster av skifergass. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Trump har lovet gunstige vilkår for olje- og gassindustrien, nye skattekutt og 10 millioner jobber på 10 måneder dersom han blir gjenvalgt.

Det han derimot ikke snakker så mye om er løftene han ga i 2016 som han ikke har klart å innfri. For eksempel lovet han en stor og omfattende infrastrukturpakke, flere industrijobber og å redde kullindustrien. Dette er løfter som ikke ble innfridd.

Trump har likevel jevnt over scoret godt på meningsmålinger over hvem velgerne stoler på i økonomiske spørsmål.

Flere av dem TV 2 treffer på langs Main Street i Wellsboro nevner økonomien som det viktigste emnet for dem i denne valgkampen.

– Hvem mener du er best til å gjenreise økonomien etter pandemien?

– Trump. Økonomien og håndteringen av koronapandemien er viktige saker for meg, og jeg mener den sittende presidenten håndterer begge deler bra, sier Jeff.

– Ingen av dem er særlig gode, men det er de eneste vi har for øyeblikket, sier Micaela, som har tvilt seg frem til at hennes stemme vil gå til Joe Biden.

– Dere møter sikkert ikke så mange av oss Biden-velgere her i Wellsboro, sier hun muntert.

I USA: Matt Henderson viser TV 2 rundt på et gassanlegg i Pennsylvania. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Mener Trump er best på business

Fire år med Trump har vært bra for business, syns Matt. Derfor mener han presidenten er den rette til å gjenreise økonomien igjen etter pandemien.

– Han har vært mye mer vennlig innstilt til industrien vår når det gjelder å forstå hvor viktige vi er økonomisk sett, mener han.

– Jeg skal stemme på sittende president Trump fordi jeg mener han er for business og på grunn av hans bakgrunn som forretningsmann.