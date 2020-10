Jevn nedbørskamp mellom Oslo og Bergen: – Kom igjen!

Det har det regnet mye både i Oslo og Bergen denne måneden, men hvor har det regnet mest? Nå er det kun to dager igjen av den intense nedbørkampen.

Det er kun to dager igjen av oktober, og denne måneden har det oppstått en real nedbørkamp mellom Oslo og Bergen.

Nå er spørsmålet om «solbyen» kan slå «regnhovedstaden» i oktober, og kampen tilspisser seg mellom de to byene som begge har hatt mye regn.

Det var Meteorologisk institutt som startet nedbørskampen onsdag da de postet en tweet der de spøkte med den store regnmengden.

Det er stadig jevnt i nedbørskampen mellom #Oslo og #Bergen! 🏁



Stillingen er nå:

Oslo 199,6 mm - Bergen 180,6 mm



Oslo venter 5-15 mm før oktober er omme, mens Bergen slår til med rundt 15-35 mm. Følg med! 😜🥊



Foto: @luftambulansen i dag pic.twitter.com/wn3DhPips9 — Meteorologene (@Meteorologene) October 29, 2020

Torsdag leder Oslo med et lite forsprang på 199,6 mm nedbør, mens Bergen henger etter med 180,6 mm.

Samtidig ventes det mer regn i sistnevnte by de neste dagene - en by som er kjent for å vinne denne konkurransen med god margin.

– Oslo venter 5-15 mm før oktober er omme, mens Bergen slår til med rundt 15-35 mm. Følg med, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Flere engasjerer seg

Nå har flere blitt med for å heie i den intense kampen.

– Det har ikke regnet i Oslo på flere minutter! Skal vi virkelig miste dette helt på målstreken?, skriver en bruker på Twitter.

– Kom igjen da Bergen!! Dette klarer dere!, skriver en annen.

Du lurer kanskje på hvordan det går med nedbørkampen mellom #Bergen og #Oslo?🏁 Kun 3 dager igjen, og Oslo har et solid forsprang med 196,8 millimeter nedbør så langt i oktober. Bergen henger etter med 144,7 mm, men her ventes det mer regn de neste dagene 💦 Vi følger spent med! pic.twitter.com/kA688Hiqnm — Meteorologene (@Meteorologene) October 28, 2020

Samtidig ser noen ut til å ikke ha det helt store behovet for å vinne den intense konkurransen.

– Bergen kan vinne denne, det er helt ok. Oslo har fått nok, det holder for noen dager nå. Heia Bergen!, skriver en bruker.

Svært jevnt

Onsdag var det bare 50 mm som skilte Bergen og Oslo.

– Det er faktisk Oslo som leder over Bergen nå, sa Ina Ynnesdal, meteorolog i Stormgeo.

– Er det noen sjanse for at Oslo kan stikke av med seieren som regnhovedstaden i oktober?

– Ja, det blir jo litt spennende å se, men jeg tror nok kanskje Bergen tar det helt på målstreken der, sier Ynnesdal.

Værmåneden er slutt lørdag klokken 07.00. Da vil det være klart om det er Oslo eller Bergen som stikker av med seieren.