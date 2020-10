Macron: Frankrike vil ikke gå bort fra sine verdier

– Frankrike kommer ikke til å gå bort fra sine verdier, sa Macron etter knivangrepet som fant sted i Notre-Dame-kirken i Nice torsdag morgen.

– Frankrike er under angrep, sa han.

Etter at tre personer ble drept under et knivangrep i Nice torsdag morgen, dobler nå Frankrike antall soldater som er utplassert i landet, for å hindre terrorangrep.

7.000 soldater bistår. Fra før deltar 3.000 soldater i antiterrorvirksomhet i Frankrike.

Macron kunngjorde at beskyttelsen av skoler og kirker vil bli forsterket.

TRAPPER OPP: Den franske presidenten kunngjorde torsdag at Frankrike dobler antall soldater utplassert i landet. Foto: Eric Gaillard

Den antatte gjerningspersonen har selv forklart i avhør at han er 21 år og tunisisk statsborger.



Vedkommende kaller seg Brahim.



Han kom til Frankrike i begynnelsen av oktober via den italienske øya Lampedusa, får TV-kanalen BFM bekreftet fra en kilde nær etterforskningen.



Én kvinne ble drept og halshugget, mens to andre personer ble drept i et knivangrep i Notre-Dame-kirken i Nice, torsdag morgen.

Ordføreren i byen, Christian Estrosi, skrev på sin Twitter at angrepet var et terrorangrep.

Drapene har fått Frankrike til å heve beredskapen til høyeste nivå.

Da Macron snakket til folket fra Nice sa han at et forsvarsråd vil sitte sammen fredag, hvor nye tiltak vil bli gjort. Det ble for øvrig allerede bestemt etter læreren Samuel Paty ble halshugget i Paris, 16. oktober.

