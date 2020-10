Avliver Solskjær-myte: – Taktisk innertier

Kritikerne vil ha det til at Ole Gunnar Solskjær ikke er god nok taktisk. – Den kritikken er høyst unyansert, svarer trenerveileder på Uefas trenerkurs.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United overrasket alle og slo forrige sesongs Champions League-finalist PSG 2-1 i Paris i sin første kamp i gruppespillet i Europas gjeveste klubbturnering denne sesongen.

I sin andre kamp i gruppespillet ble Bundesliga-leder RB Leipzig smadret med 5-0.

PSG ledes av Thomas Tuchel, mens RB Leipzig trenes av Julian Nagelsmann. Begge er ved flere anledninger blitt hyllet som taktiske trenere i verdensklasse.

UEFA PRO-TRENER: Øyvind Eide Foto: NTG

Nå har Ole Gunnar Solskjær slått dem begge.

Øyvind Eide er sportsdirektør på NTG-U, og har høyeste trenerutdannelse i fotball med Uefa Pro-lisens, og er i dag også veileder på ulike Uefa trenerkurs for Norges Fotballforbund.

Det Solskjær gjorde i den første kampen mot PSG motviser alle påstander om at nordmannen ikke henger med de beste trenerne taktisk, mener Eide.

– Spesielt med tanke på PSG-kampen, så blir det for dumt å si at han ikke kan taktikk. Det som skjedde mot PSG motbeviser alle de påstandene, slår han fast.

– En taktisk innertier

En annen som er imponert over Solskjærs siste triumfer er Tom Mangersnes. Han tidligere vært analyseansvarlig for TV 2s Premier League-sendinger, samt at han har Uefa pro-lisens som trener. Nå jobber han som faglig leder i Branns akademi.

– Jeg synes United har vist styrke under Solskjær flere ganger, spesielt mot topplag. Han har oppnådd gode resultater mot flere av de største lagene i Europa. Det vitner om taktisk styrke. Det jeg sitter litt igjen med er at det ofte er i kamper hvor man har et veldig tydelig motspill det lykkes. Hvor det er en tydelig måte å stoppe motstanderen og utnytte svakhetene deres, sier Mangersnes.

HJEMME: Etter flere år i Sogndal, Bodø/Glimt og Åsane er Tom Mangersnes tilbake i Brann. Her i bakgrunnen av Brann-trener Kåre Ingebrigtsen. Foto: Marit Hommedal

Onsdag ble RB Leipzig nedsablet av Manchester United. På trenerbenken til tyskerne sto Julian Nagelsmann (33), den unge trenerne blir av mange sett på som den mest spennende i fotballen. Han er også kjent som en trener som fokuserer veldig mye på taktikk og analyse.

Da Mangersnes så United-kampen onsdag var det spesielt én ting som imponerte ham.

– United startet med en diamant i midtbaneleddet. Det tror jeg var smart. Matic som den dype, med Fred som en slags indrebreddeholder, med mye defensivt ansvar. Pogba var mer boks til boks, enn han pleier. Jeg tror Leipzig ble overrasket over at United stilte med den formasjonen.

– Da kampbildet satte seg, ble Rashford og resten av arsenalet satt innpå. Da kontret dem tyskerne rett og slett i senk, en taktisk innertier, sier bergenseren.

– Det er jo smått genialt

Øyvind Eide peker på at Solskjær også viste taktisk styrke mot PSG for én uke siden.

– Det var spesielt tre ting jeg tenkte på i kampen mot PSG. Det ene var forberedelsene, der Solskjær gikk ut i en 5-3-2-formasjon og dermed fikk overtall i angrepsrekken og god kontroll på mellomrommet. Så gjør Tuchel et grep, og da begynner sjakkspillet. De gjør om til to sentrale spillere for å lokke frem midtbanen til United, og dermed får Neymar mer rom. Da er helvete løs i en lang periode og PSG fikk inn 1-1. Så kom motsvaret fra Solskjær, og det var imponerende oppsummerer Eide, og fortsetter:

– Når du spiller 5-3-2 og blir rundspilt, så sitter det langt inne å tenke «ja, vi tar ut en forsvarsspiller». Men så tenker jeg hvorfor han gjorde det. Selvfølgelig var det for å nekte tilførelsen til angrepsrekken til PSG. Det er jo smått genialt. Ved å ha fire bak, og sette inn Pogba og gå over til en 4-4-2-diamantformasjon, og få en spiller til å sette et godt gammeldags frimerke på Neymar, så overtok United kampen fullstendig og vant til slutt, konkluderer han.

– Det synes jeg er et ganske godt bilde på «sjakkspillet» som foregår på det høyeste internasjonale nivået i dag. Det handler om endringer underveis, og hvem som gjør de beste endringene, og den vant Solskjær mot PSG, sier han.

Ole Gunnar Solskjær har som kjent også ledet Manchester United mot Pep Guardiolas Manchester City og Tottenham under Mauricio Pochettino.

– Vi har jo eksempelet med PSG-kampen, og så har han jo slått City og spilt jevnt med Liverpool, og så videre. Solskjær har bevist at han kan sitte med sjakkbrettet mot de store managerne og få resultater, selv om han kanskje også har hatt dårligere mannskap enn de lagene han har møtt, sier han.

– Sliter mot dårligere lag

Noe som både Eide og Mangersnes synes er overraskende er hvorfor Manchester United lykkes så bra mot gode lag, mens de svikter mot dårligere lag. Blant annet da Roy Hodgson og Crystal Palace vant på Old Trafford, samt da José Mourinho og Tottenham ydmyket dem på eget gress.

– Det er nok flere ting som spiller inn. Men jeg tror en av tingene er at når Manchester United møter lag, hvor de har en klar og tydelig forståelse om at de er litt underdog, at man er nødt til å samle seg om en strategi. I de kampene handler det om å få ut spisskompetansen i de mange gode spillerne deres, og der har United vært veldig gode.

Han peker på at i kampen mot RB Leipzig ble det akseptert at tyskerne hadde ballen mest, og fikk styre tempoet.

– De har ikke klart å knekke koden som er vanskelig å knekke i fotballen. Å være gode mot etablert forsvar. Se på kampene mot Crystal Palace og Tottenham. I de kampene gir motstanderne fra seg alt som har med å diktere tempo og spill. United har slitt når det er de som må gjøre dette. Jeg synes de hadde perioder etter at Bruno Fernandes kom, det så ut til at de ville ta steg på dette området. Men de har liksom ikke klart det i innledningen i år, det overrasker meg litt, og det har nok skuffet veldig mange supportere vil jeg tro, sier Mangersnes.

Eide, som tidligere har jobbet i ti år som trener i norsk toppfotball, for henholdsvis Stabæk fotball kvinner og Kongsvinger Toppfotball, mener også det gjenstår litt før man knekker koden mot antatt svakere motstand.

– Kritikken for min del handler litt om møtene med de svakere lagene, som ligger med lavt press. Der savner jeg flere virkemidler fra benken. Men jeg tror formasjonen 4-4-2 diamant bør være det soleklare laget mot antatt svakere motstand, mens mot de store lagene så er det 5-3-2 som gjelder. Det tror jeg Solskjær ser litt selv også, sier Eide.