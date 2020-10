Takker klubblegender for for at han slo igjennom på toppnivå

PL-lørdagen starter 13.00. Se Burnley-Chelsea 16.00 på TV 2 Sumo, Sport 1 og Sport Premium!

Mason Mount er beskrevet som fremtiden, som hardtarbeidende og et symbol på at Chelsea behersker kunsten det er å bringe frem egenproduserte spillere.

Men 21-åringen er også en sentral skikkelse i et Chelsea-lag som har slitt med å finne formen i sesongstarten. Kun to seire, tiendeplass i ligaen og et forsvar som til tider ser ut som et slitt dørslag har gitt fansen grunn til bekymring.

TUNG START: Mount og Chelsea har kun to seire av seks mulige i ligaen denne sesongen. Foto: Alastair Grant

At de nye og meget kostbare offensive forsterkningene i Kai Havertz og Timo Werner ikke har slått til bekymrer også de med et hjerte i klubben. Mount lar seg ikke stresse.

– Det er ikke lett når man har en så begrenset oppkjøring som vi har hatt denne sesongen. Manageren (Frank Lampard, journ.anm) har sagt at vi må bruke kampene til å lære og til å forbedre oss.

– Det kommer til å ta tid før vi får det til å svinge, men det skjønner vi. Vi lærer fortsatt hverandre å kjenne, spesielt de nye som har kommet inn, men jeg føler vi er på riktig vei og det vil bare bli bedre, sier 21-åringen.

Flyttet hjemmefra for å følge drømmen

Mount var et talent allerede fra fireårsalderen. En dag i uken tok faren Tony med seg gutten på treninger med akademier i hjembyen Portsmouth, Southampton og Chelsea.

Trivselen og fremtidstroen var tydeligvis størst hos de kongeblå i hovedstaden, for som seksåring ble Mount en del av Chelsea-akademiet. Siden har 21-åringen gått gradene. Han flyttet fra familien i Portsmouth som femtenåring og bosatte seg hos en da ukjent vertsfamilie.

– Mamma gråt da jeg dro hjemmefra, men ble veldig glad da hun skjønte at det var en fin familie jeg flyttet inn hos. Det var tøft å flytte hjemmefra så ung, bli fotballspiller på heltid og forholde seg til noe helt nytt.

– Men det er en erfaring jeg ikke ville vært foruten og det har definitivt hjulpet meg på veien, sier Mount som fortsatt holder kontakten med bonusfamilien.

– Ja, vi holder kontakten. Vi sender meldinger til hverandre etter kamper, sier 21-åringen.

Mount følte trivsel både på og utenfor banen i storbyen og talentet vokste for hvert år. Forrige sesongs store gjennombrudd kom etter flere år med kyndig veiledning fra de aller største stjernene.

Et stopperpar utenom det vanlige

– Jeg har veldig gode minner av John Terry som kom til akademiet for å se på kamper. Han skilte seg ut ved at han ikke bare så på kampene, men han kom bort og snakket med oss. Av og til ble han faktisk med på treningene også.

– Når kapteinen på A-laget gjør det så er det surrealistisk. Jeg ble faktisk litt lammet av hans tilstedeværelse, sier Mount.

KAPTEIN MED STOR K: John Terry ble aldri for stor til ikke å ta vare på ungguttene i Chelsea. Foto: Frank Augstein

John Terry har en enorm Chelsea-karriere bak seg. Fem Premier League-titler, fem FA cup-titler, tre Ligacup-triumfer, én Europaliga- og én Champions League-tittel er fasit etter over 700 kamper for klubben.

Mount er fortsatt ung og i den spede begynnelsen av sin Chelsea-karriere, men de to deler en sjelden historie, de er to av få som har nådd A-laget gjennom å gå gradene i Chelsea-akademiet.

– Når man vet at han har gått den samme veien som deg selv så er det til stor inspirasjon. Det gir en ekstra motivasjon når man vet at det faktisk er mulig å komme seg til A-laget via akademiet, sier Mount.

Det var ikke bare John Terry som bredte sine brede vinger over stortalentet. I 2011 kom en krøllete, eksentrisk og imøtekommende brasilianer inn portene på Stamford Bridge.

STØTTESPILLER: David Luiz tok tidlig hånd om Mount. Her har de to gjenskapt et bilde som ble tatt da sistnevnte var en del av akademiet. Foto: @Instagram/davidluiz_4

– David Luiz betyr mye for meg og vi har et godt forhold. Han var litt samme type som John Terry, en som kom på treningene våre og snakket med oss.

– Forrige sesong var min første med A-laget, da var det utrolig godt å ha en type som David der til å gi råd og vink.

ROLLEMODELL: David Luiz tok ekstra ansvar for at Mount skulle trives i Chelsea. Foto: John Sibley

Når du er ung og kommer inn i et lag som er så bra er det akkurat det man trenger, noen som snakker med deg, forteller deg hva du gjør bra og hva du må gjøre annerledes, sier Mount om Luiz' fadderegenskaper.

Imponert over lagkompisens mentale styrke

David Luiz har selv vært med på enorme triumfer i Chelsea. Som John Terrys trofaste makker vant brasilianeren Champions League i sin første sesong. Senere ble det triumfer både i Europaleage og FA Cupen.

Men 33-åringen har også opplevd enorme nedturer på fotballbanen, den største var trolig 1-7-tapet for Tyskland i VM-semifinalen på hjemmebane i Brasil. På en oppkjøringsturné i Asia benyttet Mount muligheten til å lære av lagkameratens erfaringer.

I TÅRER: David Luiz etter 1-7-tapet for Tyskland i VM på hjemmebane. Foto: Alex Morton / BILDBYRÅN

– På veien til Japan ble jeg sittende ved siden av ham på flyet. Da snakket vi mye om hans mentale styrke, hva han har oppnådd og hvordan oppveksten hans har vært. Det gav meg utrolig mye.

– Han har utrolig mye erfaring som han delte med de unge i klubben.

Det siste steget

Mount måtte på utlån for å få førstelagsfotball. 18 år gammel dro han til Nederland og Vitesse, før nåværende Chelsea-sjef, Frank Lampard, hentet midtbanemannen til Derby.

PÅ UTLÅN: Mason Mount i Derby. Her i duell med Southmaptons James-Ward Prowse i FA Cupen. Foto: Glyn Kirk

Utviklingen fortsatte og da Mount ble hentet tilbake til London sommeren 2019 var det ingen tvil, arbeidshesten ble tilbudt en femårskontrakt på Stamford Bridge.

Sesongen 2019/2020 spilte fikk Mount spilletid i samtlige av Chelseas 38 kamper i Premier League.

– Jeg var heldig med utlånsperiodene, lærte mye både i Nederland og i Derby. Det at jeg har kommet tilbake til Chelsea er stort. Nå er vi på riktig kurs her og målet er selvsagt å oppnå noe stort, vinne trofeer.

Lørdag starter jakten på topp fire for Mount og Chelsea når Lampards menn gjester Burnley på Turf Moor.

