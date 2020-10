Kan sende skolevenninnene ned i 1. divisjon

– Joanna klarte 187 ja, fader, jeg klarte bare 104, jeg, sier Røa-spiller Linn Huseby innbitt i det hun ser bort på klassekamerat og venninne Joanna Aalstad Bækkelund i Lyn-overdel.

Triksekonkurransen i lunchen i korridorene på Norges Idrettshøgskole var kun en forsmak på oppgjøret som kan avgjøre nedrykksstriden i Toppserien.

TRIKSEVINNER: Lyn-kaptein Joanna Bækkelund seiret i triksekonkurransen mot tidligere lagvenninne Linn Huseby. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen

– Vinner dere på lørdag også, Joanna?

– Nei, dette er to forskjellige ting. Det kan være en moro indikasjon, men men vi får se på lørdag, smiler vinneren av den høyst uofisielle triksekonkurransen.

Før lørdagens nedrykksthriller er Lyn på niendeplass med 12 poeng á poeng med Kolbotn på 10.plass, mens tabelljumbo Røa står bokført med åtte poeng etter 15 serierunder.

Dermed kan Bækkelund og lagvenninnen Anna Nerland Aahjem på langt nær forlenge Toppserie-kontrakten for Lyn og nærmest sende Røa, og skolevenninnene Oline Fuglem, Mathilde Harviken og Linn Huseby, ned en divisjon med seier.

– Vi må bare kjempe hardt de siste tre kampene og gjøre alt vi kan for å vinne. Det er ingenting som er avgjort ennå, så det er store muligheter, sier Røa-spiller Oline Fuglem om overlevelsesmulighetene i Toppserien.

Norges tredje mestvinnende klubb

Siden Røa rykket opp til Toppserien i forkant av 2001-sesongen har klubben virkelig satt spor i norsk fotball.

Rødtrøyene er Norges tredje mestvinnende klubb på kvinnesiden med fem cupgull og fem seriegull, og etter flere år som medaljeutfordrer er klubben for første gang siden tusenårsskiftet en nedrykkskandidat.

NORGESMESTRE: Gunhild Herregården feirer Røas seriegull tilbake i 2008. Foto: Lise Åserud

– Det har vært litt motgang denne sesongen, men ingen som spiller på Røa eller som er rundt klubben hadde trodd klubben skulle være ett bunnlag i år. Vi hadde ambisjoner om å kjempe på øvre halvdel, sier tidligere Røa-kaptein Gunhild Herregården til TV 2.

Herregården spilte for klubben i en tiårsperiode fra 2008-2018. 31-åringen var dermed med å løfte seriegull i både 2008, 2009 og senest i 2011 som foreløpig er klubbens siste tittel.

– Vi klarte aldri å bli ett topplag igjen. Det var flere som la opp og når vi ikke var ett topplag lenger har de som har spilt i Røa enten gått videre til andre topplag eller utlandet. Da mister man de beste og vi ble en middelhavsfarer, fortsetter Herregården som rundet 170 kamper for bydelsklubben i Oslo.

Får råd fra Røa-legender

Nå kjenner dagens Røa-spillere på at det er mange som bryr seg om fremtiden til klubben.

– Vi merker at det er mange som er engasjert rundt laget. Det er flere Røa-legender som viser at de virkelig bryr seg om hvordan vi gjør det på banen og som kommer på treninger med tips og råd, sier Mathilde Harviken.

Tidligere Røa-kaptein Herregården er en av flere tidligere Røa-spillere som har vært på treninger for å inspirere og motivere dagens spillere i nedrykkskampen for å "ikke gjøre kampen til noe større enn det er".

– Røa har vært kjent for samholdet. Vi hadde ikke de beste stjernespillerne da jeg spilte, men vi hadde et bra samhold. Nå må de troen på seg selv og, selvtilliten blir veldig viktig på lørdag, er Herregårdens råd på treningsfeltet.

– Hvordan vil det eventuelt være hvis klubben rykker ned i år?

– Det synes jeg er veldig trist. Det er veldig, veldig trist, gjentar Herregården, før hun fortsetter:

– Røa har vært et flaggskip i norsk fotball. Røa har vært en annerledes klubb og en litt fargerik klubb, og jeg vil tro det har vært fint å ha Røa i Toppserien, selv om noen selvfølgelig misliker oss.

– Vi håper at det ikke blir nedrykk og skal spille de tre kampene først og gjøre alt for at det ikke skal skje, forsikrer Harviken.

– Ikke noe bitterhet i klasserommmet

Så langt denne sesongen har Røa rotet bort poeng de siste ti minuttene ved fire tilfeller, og med fire poeng til opp Lyn på kvalikkplass tre serierunder før slutt kan det bli skjebnesvangert.

– Vi har vært litt slurvete på slutten av kampene, sier Linn Huseby som likevel føler at rødtrøyene har noe uforløst potensiale.

– Begynner det ikke å haste litt for å plukke poeng?

BØR VINNE: Linn Huseby og Røa bør vinne mot Lyn og skolevenninnene for å unngå nedrykk . Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen

– Absolutt. Det begynner å bli på tide, men nå vi må vinne og andre lag må tape, sier den tidligere Lyn-spilleren og ser over bordet på Lyn-spillerne Anna Nerland og Bækkelund.

– Vil det svi ekstra om man blir slått ned av skolevenninner, Huseby?

– Ingen kommentar, er det lov å si, gliser hun, før alle fem bryter ut i latter.

– Hvordan skal man tolke det?

– Du får tolke det som du vil.

Husevik og Bækkelund er klassevenninner på idrettshøgskolen, og har en fortid sammen i både Lyn, på kretssamlinger og har vært romvenninner på aldersbestemte landslagssamlinger.

– Hva med deg, Bækkelund. Hvordan vil det være å eventuelt sende ned en god venninne?

– Det som skjer på banen skjer på banen. Vi er venner uavhengig av hva som foregår der, så jeg drar ikke med noe bitterhet i klasserommet, smiler Lyn-spilleren.

– Det er gjensidig, skyter Huseby inn.

– Men det kommer til å bli mye tenning og en ekstremt spennende duell på lørdag. Jeg tror alt kan skje, men det blir veldig spennende å se hvem som vinner, avslutter Lyn-forsvarer Bækkelund.