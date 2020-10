Bastiansen runder 40: – Tøyer strikken litt

Frisk-veteranen Anders Bastiansen avfeier at det er en 40-årskrise.

Lørdag kl. 15.55: Se Oilers-Frisk Asker på TV 2 Sumo.

– Jeg følger rådene fra andre ringrever: Spill så lenge du kan, for etterpå kommer du til å savne dette livet, sier Bastiansen til TV 2 – og innrømmer at han er i en fase hvor han kanskje tøyer strikken litt.

– Men, jeg synes fortsatt at hockey er innmari gøy. Dette her er ingen 40-årskrise, det er bare så utrolig kult å kunne konkurrere med de som bare er halvparten så gamle som meg, forklarer han.

For Marie (kona) og Anders, er det hockey døgnet rundt. Barna er helt «hockey-punch», og skal kjøres på trening og kamper.

I tillegg skal altså Anders selv også gjøre sin jobb for Frisk.

- Ungene hadde kanskje ikke noe valg?

– De får bestemme selv, men jeg er glad for at de liker lagidrett. Den har jo gitt meg så mange fine opplevelser oppgjennom årene, så jeg håper barna får erfare det samme, svarer han.

Familien har flyttet inn i Anders' barndomshjem i Asker. I et stort kjellerom fikk Anders i oppveksten boltre seg med puck og kølle. Nå får hans barn gjøre det samme.

Anders Bastiansen kom tilbake til Frisk etter å ha spilt i utlandet i om lag ti år. Han var blant annet seks sesonger i Färjestad i Karlstad. Bastiansen har nærmere 100 landskamper.

– Da jeg kom tilbake til Frisk, så trodde jeg dette var min siste kontrakt, men nå er jeg på min tredje, så det har ikke gått helt som planlagt. Heldigvis – for jeg trives.

– Merker du noe til alderen?

– Ja. Kampene går greit, men jeg kjenner at jeg trenger lengre tid på å hente meg inn igjen. Jeg tror jeg får godt betalt for mye og god trening i mange år – i tillegg til at jeg har vært lite skadet.

