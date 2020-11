Korona-forskere trenger ditt blod - men du må ta blodprøven selv

Blod fra 30 000 tilfeldig utvalgte kvinner og menn må til å for å dokumentere utbredelsen av korona-immunitet i den norske befolkningen. De utvalgte må selv ta blodprøvene. Det gjør studien unik.

Sammen med kolleger på Universitetet i Oslo forbereder et team fra UiT Norges arktiske universitet en unik korona-studie. Sammen med Folkehelseinstituttet inviterer de nå titusener norske kvinner og menn til å delta. De trenger blod.

De trenger blod

– Vi skal finne utbredelsen av antistoffer og koronaimmunitet i befolkningen. Derfor er det ekstremt viktig at vi når et tilfeldig utvalg av befolkningen, forteller professor Torkjel M. Sandanger ved institutt for samfunnsmedisin.

De utvalgte som takker ja til å delta i studien vil få tilsendt nødvendig utstyr og instruksjoner slik at de selv kan ta, og sende fra seg en blodprøve.

– Da får vi det beste målet på utbredelsen av antistoffer, et estimat på hvor mange som er smittet, sier han.

Trenger mer kunnskap

I dag antar man at omkring to prosent av befolkningen har antistoffer, men det er et usikkert anslag. Med den nye studien vil man få ny, og viktig kunnskap om koronapandemien som nå rammer verden og Norge.

– Nå vet vi bare hvor mange som har vært diagnostisert med korona, og hvor mange med diagnosen som er døde. Vi vet ikke hvor mange som har hatt sykdommen, forteller 1.amanuensis Erik Eik Anda.

Studien blir ledet av en forskergruppe ved UiT Norges arktiske universitet og gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, forskningsinstituttet NORCE, Imperial College of Science, Technology and Medicine i London og The London School of Hygiene & Tropical Medicine

Selvtest kan skremme

Bildene av koronatester der lange rør stikkes inn og opp i nesen, har nok vært ille for mange. Å ta en blodprøve av seg selv vil nok også skremme enkelte. Forskerne tror imidlertid på det norske dugnadsånden, og at den vil gi god oppslutning.

– Hvis alle svarte ja, jeg vil være med. Da ville vi ha et perfekt mål på det vi kaller seroprevalens, utbredelsen av antistoffer i befolkningen. Men når vi 70 prosent vil vi være fornøyd, og glede oss stort om deltakelsen blir høyere, sier professor Sandanger.

Flere ti-tusen blir invitert

Om få dager vil det gå ut en invitasjon fra UiT Norges arktiske universitet om å delta i et forskningsprosjekt. «Du er en av flere tusen tilfeldig utvalgte av Folkeregisteret til å få denne meldingen. Ved å delta gir du et viktig bidrag til forskning på den pågående koronapandemien, og du vil få vite om DU har antistoffer i blodet. Du vil få tilsendt utstyr for å gi en bloddråpe med fingerstikk hjemme hos deg selv og som vil sendes til antistoffanalyse. Du kan lese mer om denne studien og delta ved å følge denne sikre lenken https://nettskjema.no/a/169691. »

De første 10 000 vil få gjør-det-selv-testen sendt hjem til seg i midten av november. De siste testene vil bli sendt ut i begynnelsen av desember.

.