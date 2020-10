Vikinggraven i Halden er plyndret

Edle metaller, våpen og andre verdier er trolig borte fra vikingskipet på Gjellestad i Halden. Men firbeinte gnagere er et minst like stort problem.

Arkeologene begynner å nærme seg bunnene av vikingskipet i Gjellestad-jordet i Halden. Det er her de forhistoriske skattene kan ligge skjult.

Den mektige høvdingen som ble gravlagt her, fikk i følge tradisjonen med seg våpen, smykker og husdyr. Hesten ble sett på symbolet er en ledsager over til det hinsidige.

– Her ser vi beinrester av et stort dyr, det er trolig en hest.

Det forteller prosjektleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Christian Løchsen Rødsrud, og viser lys brune flater omtrent midt i skipsskroget. Han forventer å finne flere skjeletter lenger ned.

– Bevaringsforholdene er bedre jo lengre ned vi kommer, så da er det lov å håpe at vi finner flere skjeletter. Om disse inneholder DNA, så er jo det veldig spennende, sier han.

Plyndret av bonden

Plyndring av slike graver har vært vanlig. Både Osebergskipet og Gostadskipet ble plyndret før utgravningene, men til tross for det ble det gjort funn av flere verdifulle gjenstander i de skipsgravene.

Også Gjellestadskipet har blitt plyndret. Det kan arkeologene allerede nå slå fast ut ifra funnene de har gjort.



Bonden som jevnet gravhaugen med jorda for å utnytte området til jordbruk på slutten av 1800-tallet, ble nok nysgjerrig da stevnene fra skipet dukket opp med over tjue meteres mellomrom.

– Det ser ut som om de har gått ned rett ovenfra. Hva de fant og tok med seg, vet vi jo ikke, men vi har blitt fortalt at det har blitt oppbevart deler av skipet inne på låven, forteller Rødsrud.

Plyndret av dansker

Men de første gravrøverne tok seg inn til skipet tusen år tidligere. Od de var etter alt å dømme danske.

– Det var ikke uvanlig at de som konkurrerte om makten plyndret graver som en del av et maktspill, i et forsøk på å svekke makten til den lokale kongen. Danske vikinger gjorde dette i dette området på 900-1000 tallet.

– Folkene til Harald Blåtann?

– Ja, det kan godt tenkes, nikker arkeologen.

Bygd på Vestlandet

Dette kan bety at mange kulturhistoriske gjenstander har gått tapt, men håpet er likevel at det er flere verdier i graven fremdeles.

Prøver som er tatt ut og analysert viser at skipet ble laget av eik, og det sammen med konstruksjon og nagling, forteller noe om hvor skipet er blitt bygget.

– Det ser ut til at skipet kan ha blitt bygd på Vestlandet, forteller arkeolog Magnus Tangen.

Planen var å hente ut skipet allerede nå i november. Men arbeidet har blitt litt forsinket av tungt regn, og et annet og litt uventet problem.

Gravende mus

– Vi har sett mus løpe rundt inne i skipet, og vi har måttet jage dem ut, forteller prosjektleder, Rødsrud.

Overalt har arkeologene plassert musefeller for å stoppe de små, graveglade skapningene.

– De forsøker jo å grave seg ned i skipet, og det kan vi rett og slett ikke ha noe av. Det er ikke noen god idé, sier han.

Nå er målet å hente ut den historiske kulturskatten før årsskiftet. Og det er kun menneskehender som kan gjøre dette forsiktig nok.

Første siden 1904

– Det er et ganske komplisert operasjon. Det blir et manuelt menneskeløft, så blir den plassert i en vanntank utenfor her før den blir transportert til Oslo der det videre konserveringsarbeidet skal fortsette, sier arkeolog Christian Løchsen Rødsrud.

Sist gang verden fikk se et vikingskip bli gravd ut, var året 1904. Da var det det berømte Osebergskipet som kom til overflaten. Dette kan ses ferdig konservert på Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo, sammen med Gokstadskipet og Thuneskipet.