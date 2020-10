Jeremy Corbyn suspendert fra Labour-partiet

– I lys av hans kommentarer i dag, og hans manglende evne til å trekke dem tilbake, har Labour-partiet suspendert Jeremy Corbyn i påvente av etterforskning.

Det sier en talsperson fra partiet torsdag, ifølge Sky News.

Corbyn reagerte på en fordømmende rapport om antisemittisme, og uttalte at antallet klager som ble fremsatt i løpet av hans periode var «dramatisk overvurdert».

Undersøkelsen av antisemittisme fra Likestillings- og menneskerettighetskommisjonen (EHRC) oppdaget at partiet hadde brutt loven i hvordan de håndterte klager om antisemittisme i perioden da Corbyn var leder.

Under en pressekonferanse gjentok han hvor overvurdert klagene ble fremstilt.

– Jeg er ikke en del av problemet, sa han.

I rapporten kom det frem at det blant annet var alvorlig svikt hos ledelsen- Dermed fant kommisjonen partiet ansvarlig for ulovlig trakasseringer og diskriminering.

Nåværende leder Sir Keir Starmer uttalte i rapporten:

«Og hvis - etter all smerten, all sorgen og alle bevisene i denne rapporten, er det fremdeles de som tror det ikke er noe problem med antisemittisme i Arbeiderpartiet. At alt er overdrevet, eller et fraksjonsangrep».

Corbyn ledet Labour-partiet fra 12. september 2015 til 4. april 2020.