Ingen koronasmitte – lever med strenge tiltak: – Folk blir forbanna

Mandag tråkket regjeringen nok en gang på bremsen, og innførte nye inngripende tiltak for å stagge spredningen av koronaviruset i Norge.

Kort oppsummert er de nye retningslinjene at man i private hjem, hager eller hytter ikke bør ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. I tillegg er man bedt om å ikke ha kontakt med mer enn ti personer i løpet av en uke.

Dette gjelder om man bor i Oslo sentrum, der det de siste dagene har vært et titalls daglige smittetilfeller, eller om man bor for eksempel på Vestvågøy, der de ikke har registrert smitte den siste tiden.

Nasjonalt har det vært omtrent 400 daglige smittetilfeller. Samtidig er over 200 kommuner i Norge per nå skånet frie for koronasmitte.

I uke 43 meldte 209 kommuner om ingen nye smittetilfeller, og av de 147 som meldte tilfeller var det 93 som meldte færre enn 5.

– Regler som er laget for Oslo

– Folk skjønner at dette ikke angår dem, og da risikerer man at de blir forbanna, sier Ørjan Olsvik til TV 2.

Han er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, og har lang erfaring med smittevernsarbeid fra over hele verden. Han har også tidligere jobbet i det statlige amerikanske smittevernsorganet Center for Disease Control.

Olsvik tror regjeringen risikerer at de strenge smittetiltakene som ble innført i hele Norge mandag kan virke mot sin hensikt, ved at folk i kommuner uten smitte finner begrensningene meningsløse.

– Dette er regler som er laget for Oslo, og de burde ikke gjelde for resten av landet. Øyer i Lofoten skal ha like smittetiltak som i Oslo sentrum. Det kan føre til sivil ulydighet, og at folk vurderer selv hva de synes er nødvendig, varsler Olsvik.

EKSPERT PÅ SMITTEVERN: Ørjan Olsvik jobber nå som professor ved Universitetet i Tromsø. Her er han fra tiden da han jobbet med ebola-utbruddet i Mali i 2014. Foto: Lise Åserud

Må fokusere ressursene

Smitteverneksperten har tidligere jobbet med smitteutbrudd blant annet i Latin-Amerika, Bangladesh, og ebola-utbruddet i Mali i 2014.

Han sier at en av erfaringene har har tatt med seg fra sitt smittevernarbeid er at tiltak må virke meningsfylte og godt begrunnet for de det angår.

– Man må bruke ressursene der det trengs. Alltid. All logikk tilsier at du skal hindre smitte fra episentre. Det må brukes mer ressurser i Bergen og Oslo, og mindre der det ikke er et problem, sier han.

Han trekker frem situasjonen i Finland der myndighetene i mars isolerte Helsinki for å slå ned smitten. Tiltaket var effektivt, og selv om Olsvik ikke mener Oslo bør isoleres, mener han ressursene som nå brukes i hele landet kunne vært mer presist rettet mot smitteutbruddene i Oslo og i Bergen.

– Vi må mye heller vurdere differensierte regionale tiltak. Naturligvis skal man ha generelle smittevernråd, som å vaske hender og være hjemme om man er syk, men man må ikke bruke ressurser på det. Det vil på sikt genere en mistillit. Det skjedde i påska med hytteforbudet. Du klarer ikke overtale en finnmarking om at han er med på en dugnad når han må droppe å dra på hytta fordi det kan bli et smitteutbrudd på Hafjell, sier Olsvik.

Lite smitte betyr ikke at det er smittefritt

Helseminister Bent Høie viser til at helsemyndighetene har registrert 150 små og store utbrudd over hele landet de siste månedene, og at det er umulig å vite hvor det neste utbruddet kommer.

– Flertallet som blir smittet, blir smittet av folk de kjenner i private sammenhenger. Det er ikke så rart, for det er jo vanskeligere å holde avstand til gode venner enn til fremmede på bussen. Det neste lokale utbruddet kan starte i en kommune der det ikke er registrert smittede på flere måneder. Skal vi lykkes i å ta kontroll over smittespredningen, må vi møte færre og holde avstand til dem vi møter.

– Hva er årsaken til at de som bor i kommuner med liten smitte må forholde seg til samme regler som i Oslo?

– En ny smittebølge rammer nå land etter land i Europa. Smitten øker også i Norge, og vi må forhindre at en ny smittebølge også slår inn over oss. En ny bølge kan starte hvis et lokalt utbrudd vokser ut av kontroll eller hvis det blir mange lokale utbrudd på samme tid, Sier Høie.

STÅR PÅ SITT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er nødvendig å innføre tiltakene over hele landet for å effektivt slå ned smitten. Foto: Ole Berg-rusten

Helseministeren sier videre at det at det ikke er påvist smitte, betyr ikke at kommunen er smittefri.

– FHI har estimert at i september og oktober ble cirka 4 av 10 tilfeller oppdaget. Kommunene som har lokale utbrudd tar nå lokale grep for å slå ned smitten.

Videre forteller Høie at det er en uenighet mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet på om de nasjonale tiltakene.

– Vi har fått litt ulike anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. På noen få områder strammer vi litt mer til enn det som anbefales, og på noen få områder venter vi med å innføre anbefalte tiltak. I sum støtter både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet regjeringens konklusjoner.

– Frykter helsemyndighetene at dette kan svekke oppslutningen om den nasjonale dugnaden?

– Jeg har vært imponert over befolkningens dugnadsånd og vilje til å slå ned smitten helt siden koronaviruset kom til landet. Takket være innbyggerne i Norge tok vi kontroll over smitten i vår. Takket være innbyggerne i Norge kommer vi til å gjøre det igjen.