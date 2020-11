Skulle gifte seg hvis de vant: – Alt var timet og tilrettelagt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Agnete «Agnetesh» Husebye og dansepartner Bjørn «Danse-Bjørn» Holth hadde et veddemål litt utenom det vanlige.

Agnete Husebye (24) og Bjørn Wettre Holth er ute av «Skal Vi Danse»-konkurransen, men før de røk hadde de et litt spesielt veddemål.

– Hele greien startet egentlig bare på tull. Det er jo mange som får spørsmål om man er sammen med dansepartneren sin, meg inkludert, forklarer Husebye til God kveld Norge.

– Folk spurte: «Er du og Bjørn sammen?» Og så tenkte jeg at det er veldig gøy at folk tror at det er en greie, legger hun til.

Skulle gifte seg

På grunn av spekulasjonene tenkte danseparet at det var gøy å spille videre på det. Husebye og Holth inngikk derfor et veddemål som gikk ut på at hvis de vant konkurransen, skulle de gifte seg og skilles igjen en uke senere.

– Jeg la ut på TikTok at vi skulle bli sammen, så spilte jeg bare videre på det. Det ble en greie at vi skulle gifte oss hvis vi vant «Skal Vi Danse», forteller Husebye.

YouTuberen hevder at hvis de hadde vunnet skulle hun gjennomføre det, men at hun uansett ikke trodde det ville bli seier.

– Jeg tenkte at vi skulle gjøre det på ordentlig, men jeg hadde jo ikke egentlig tenkt at vi kom til å vinne. Hvis vi hadde vunnet hadde jeg filmet det til YouTube, så hadde vi giftet oss og skilt oss en uke senere. Det var liksom planen, ler Husebye.

Hadde vigsler klar

Alt var på plass for at et eventuelt bryllup kunne finne sted. Til og med vigsleren var booket.

– Mammaen min er vigsler og hun godkjente at vi kunne gjøre det. Så alt var timet og tilrettelagt. Bjørn var med på det og han spurte også kjæresten sin om det var greit, sier Husebye.

Paret røk ut i sesongens syvende episode, sammen med Siri Kristiansen og hennes partner Tarjei Svalastog. Derfor ble det ikke noe bryllup denne gangen.

– Hvis vi hadde vunnet hadde det vært gøy, men det er jo egentlig ikke slik jeg hadde sett for meg mitt første bryllup, sier Husebye lattermildt.

YouTuberen forteller at hun heier på de gjenværende deltakerne og gleder seg til finalen.

– Jeg gråt fra meg litt den lørdagen jeg røk ut, også var jeg sammen med Bjørn de neste dagene. Og så har jeg vært med de andre «taperne» og det har vært veldig hyggelig. Det er en veldig god gjeng.

Skuffet

Bjørn Holth også kjent som «Danse-Bjørn» forteller God kveld Norge at det var synd veddemålet ikke ble gjennomført.

– Er jo litt skuffet over at det ikke ble noe bryllup. Hadde jo alt planlagt, booket lokale, toastmaster, kokk og det hele. Men på grunn av korona ville det kanskje vært vanskelig å gjennomføre uansett, sier proffdanseren.

Han sier det er trist å forlate «Skal Vi Danse»-konkurransen, men at det er hakket verre å ikke bli gift med Husebye.

– Er nok mer skuffet over at det ikke ble noe giftemål, selv om det er utrolig kjipt å ryke ut, sier Holth.