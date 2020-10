Sist helg fikk datteren min sin første, skikkelige skrekkopplevelse da skumlingen Voldemort åpenbarte seg i bakhodet til han sleipe læreren i den første Harry Potter-filmen.

Siden da har både tankene og drømmene løpt løpsk hos jentungen.

Under debriefingen av den selsomme opplevelsen, begynte jeg å tenke tilbake på ting jeg husker at skremte meg da jeg var liten.

Og den listen er lang, for vokste man opp på 80-tallet hadde de fleste av oss kun NRK å se på, og det som ble vist så vi på uten å tenke på hva det ville bety for verken fantasien eller nattesøvnen.

1. Maleriet i Brødrene Dal

«Brødrene Dal og spektralsteinene» var, og er fremdeles, en fantastisk TV-serie. Men episoden der maleriet beveger på øynene satte dype spor i undertegnede. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv som jeg var akkurat da. Ja, jeg er nesten villig til å gå så langt som å si at jeg sliter litt den dag i dag med å se direkte på portrettmalerier i frykt for at noe skal bevege seg. Heldigvis er det ikke et problem jeg møter på ofte.

2. «Rød snø»

«Rød snø» var en thrillerserie som ble vist på NRK sent på året i 1985. Jeg var akkurat fylt seks år, og jeg tviler på at jeg faktisk fikk se på, men jeg vaste vel rundt i stuen og prøvde å få med meg så mye jeg kunne ettersom jeg visste jeg ikke fikk lov. Jeg husker flere ting fra serien, men scenen der en tilsynelatende død fyr plutselig reiser seg fra sengen får jeg fortsatt gåsehud av å tenke på.

3. «Redd Joppe – død eller levende»

Denne serien gikk også på TV i 1985, som står igjen som et slags skrekkens år for meg. Episoden der kosedyret Joppe havner i søppelsjakten var skrekkelig og jeg passet godt på favorittbamsen min i flere år etter episoden. Ja, når sant skal sies, så står favorittbamsen min her på hjemmekontoret mitt den dag i dag, så jeg gjorde i alle fall en bedre jobb enn det Ola gjorde, gutten denne serien handlet om.

4. Påskekrimmen

I en eller annen påskekrim på NRK husker jeg at en fyr i rullestol ble sendt utfor en klippe. Han hadde ikke en sjanse. Jeg var skrekkslagen og har i ettertid tenkt mye på hvorfor i all verden jeg fikk lov til å se på dette. Min mor husker det ikke og har dermed ikke et godt svar, men noe sier meg at hun bare ga etter for maset fra en liten gutt som trodde han var mye tøffere enn det han egentlig var. En beskrivelse som for så vidt passer godt i dag også.

5. Filmmagasinet

I en episode av «Filmmagasinet» på NRK viste legendariske Pål Bang-Hansen klipp fra en film der det kom noen knivblader opp gjennom sengen der det lå en dame. Jeg passet godt på å sjekke nøye under sengen min de neste dagene, ukene og månedene. Sånn i tilfelle, liksom.

I samme episoden av det populære filmprogrammet viste de viste klipp fra en annen film der det var to stykker som styrte på med noen seksuelle aktiviteter på et kjøkken.

Dette synes jeg var vel så spennende og nifst som det med knivbladene og sengen.

Jeg husker jeg spurte mine foreldre om hva de to på TV-en drev på med, og da svarte pappa:

«Eg veit ikkje, spør mor di!»

Jeg fikk aldri svar på det jeg spurte om, men jeg fikk heldigvis et svar jeg selv har brukt flere ganger som far til en åtte år gammel jente.

«The Julekalender» og mensen

Jeg spurte noen kollegaer av meg om de kunne huske hva de ble skikkelig skremt av da de var små, og svarene var mange og gode.

En ble skremt av noe greier i Ronja Røverdatter. Flere ble skremt av Hufsa i Mummidalen, en husker thrilleren «The Sixth Sense» med blandede følelser, mens en annen har fått varige mén av nåsåen Benny fra «The Julekalender». Gorgon Vaktmester fra «Pompel og Pilt» ble også nevnt.

En annen kollega kunne fortelle at hun ble skikkelig skremt da hun var hos besteforeldrene og så en film der en jente fikk mensen. Det skjønner jeg godt, selv om jeg er litt usikker på hva som er aller mest skremmende med akkurat den opplevelsen.

Men selv om datteren min ble redd da hun ble introdusert for Voldemort, elsker hun Halloween og går dermed en helg i møte med skrekkblandet fryd. Vi har allerede huset fullt av gresskar, edderkopper og hodeskaller, så faren for å bli vettskremt rundt hvert et hjørne er stor.

Den som er med på leken ...

En Halloween-kveld for noen år siden ringte det på en gjeng med noen tilsynelatende tøffe gutter. Han ene hadde en øks i hodet, han andre var Dracula og jeg lurer på om det var et par zombier der også. De hadde lagt ned en innsats, så ganske skumle ut og kjørte på med skikkelig guttastemning utenfor huset vårt.

«Den som er med på leken må smake steken», tenkte jeg, og åpnet døren iført svart bukse, svart genser og Skrik-maske.

For å gjøre en halvlang historie kort. Han med øksen i hodet kommer nok til å ha meg på topplisten sin over sine verste skrekkopplevelser en god del år fremover.

Knask eller knep?