Regjeringen foreslår flere milliarder ekstra til kommunene

Under regjeringens tredje pressekonferanse torsdag om koronasituasjonen denne uken sa kommunalminister Nikolai Astrup (H) at i tillegg til næringer og sektorer har også kommunesektoren blitt hardt rammet av pandemien.

Derfor legger regjeringen mer penger på bordet til kommunene neste år.

– Kommunesketoren foreslås få 7,3 milliarder kroner ekstra i 2021, sa Astrup.

Forslaget er basert på en arbeidsgruppe og KS' beregninger, og de skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår i 2021.

Pressekonferansen ble holdt sammen med kunnskapsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Tapte billettinntekter

I år har kommunene gitt 20 milliarder kroner ekstra i overføringer.

Av 7,3 milliarder skal 5,9 milliarder kroner gå til kommunene, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, og 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler.

I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring.

Melby: Skolen skal prioriteres

Kunnskapsminister Guri Melby (V) kommer med en klar oppfordring om at skolene skal prioriteres når det nå legges mer penger på bordet for kommunene.

– Hvis en barnehagelærer er syk og må holde seg hjemme, skal det settes inn vikar. Det skal ikke kuttes i tiltak i skolen for å spare penger til koronatiltak, sa Melby.

– Vi er alle enige om at barn og unges utdanning ikke skal bli skadelidende under koronakrisen. Da må skoler og barnehager prioriteres lokalt når vi bevilger penger nasjonalt. Barn og unge bør få en stor del av de sju milliardene ekstra for 2021, sa hun også.

Ville ha 9 milliarder

Kommunene ønsket selv 9 milliarder kroner i kompensasjonsordningen.

Astrup sier at arbeidsgruppen og KS har gjort en beregning av hva utgiftene til kommunesektoren samlet har vært så langt i år, og de kom fram til 8,8 milliarder kroner.

– Den samme rapporten viser at så langt i år har kommunesektoren blitt tilført mer penger i kompenserende tiltak enn det de har hatt av utgifter. Vi vet at det er usikkerhet rundt tallene, der noen har hatt mer utgifter enn andre. Derfor så mener jeg generelt sett at kompensasjonen for sektoren samlet samsvarer godt mellom utgiftene og mindreinntektene som kommunen har hatt og det regjeringen har stilt opp med så langt, sier han.

Regjeringen foreslår i tillegg 100 millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring.

Samlet får kommunesektoren dermed rundt 8,6 milliarder kroner som kompensasjon for koronautbruddet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Det er store forskjeller mellom kommunene. Mens enkelte knapt har opplevd smitte, er andre kommuner slått ut med høye smittetall, stor belastning på helsetjenestene og lave inntekter.