Dommen hindret Jeff (34) fra å stemme – så kom redningen

Historien om stemmerett for straffedømte personer i Florida er lang og kronglete. Tidligere måtte de vente i minst fem år etter at de var ferdige med å sone, før de kunne søke om å stemme igjen.

I 2018 stemte 64 prosent av velgerne i staten for å fjerne denne regelen. Dermed så det ut til at straffedømte nå skulle få lov til å ta del i demokratiet, men så lett skulle det ikke bli.

I fjor signerte nemlig Floridas guvernør Ron DeSantis en lov som trådte i kraft i september i år. Den gjør at straffedømte som har sonet ferdig sine dommer, men som fortsatt har utestående bøter eller ubetalte rettslige gebyr, fratas stemmeretten.

Dette førte ifølge Florida Rights Restoration Commission (FRRC) til at rundt 750.000 personer fortsatt kunne hindres fra å stemme.

Én av dem var Jeff Gruver (34).

– Jeg var avhengig av heroin i ti år, og for å få råd til det stjal jeg, forteller han når TV 2 møter han på Grace senter for hjemløse, hvor han nå jobber.

ANSATT: Jeff Gruver (34) jobber i dag på Grace Marketplace i Gainesville, Florida. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Inkasso

Tyveriene endte til slutt i en dom for Gruver, noe som igjen førte med seg en rekke bøter og gebyrer.

Han forteller at han klarte å betale ned 25.000 dollar, men at det fortsatt var en del som stod igjen.

– Det var fortsatt denne truende delen som jeg bare ikke klarte å komme meg gjennom, rettslige kostnader som hadde blitt solgt til et inkassoselskap, sier han.

Til å begynne med fikk Gruver beskjed om at det dreide seg om 800 dollar, men det ble lagt til ekstra avgifter og summen steg.

– Til slutt tror jeg det ble mellom 1200 og 1500 dollar å betale, sier han.

– Da du fant ut hvor mye du skyldte, var det enkelt for deg å få tak i pengene og betale?

– Nei, det var det ikke. Aldri i mitt liv har jeg hatt penger som jeg bare har kunnet betale ut, og så ha mulighet til fortsatt å betale leie, eller kjøpe mat, sier han.

– Jeg trodde ikke at jeg noen sinne skulle komme til å få råd til å betale det, legger han til

Fikk hjelp

Men så, 17. september i år, ble en New York Times-artikkel publisert. Der fortalte Gruver at han hadde bestemt seg for å stemme på Joe Biden i årets presidentvalg – helt til han fant ut at han ikke hadde lov til å stemme fordi han fortsatt skyldte penger.

Artikkelen førte til at vennlige sjeler tok grep, og penger ble samlet inn for å hjelpe 34-åringen med å få stemmeretten tilbake.

– Innen 12 timer hadde jeg nok penger til å betale gjelden min, forteller han.

– Det var helt fantastisk, og jeg setter så stor pris på det, men jeg var frustrert og lei meg over at jeg fikk mulighet til å betale avgiftene, mens så mange andre aldri vil klare å gjøre det, legger han til.

BITTERSØTT: Jeff Gruver stemte ved sitt første presidentvalg noen sinne i år. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

– Frykt

Ifølge The Sentencing Project, som jobber for «et rettferdig og effektivt rettssystem i USA», er det nesten 5,2 millioner av USAs befolkning i stemmeberettiget alder, som ikke vil få delta i årets presidentvalg, fordi de er straffedømte.

– Hvorfor tror du republikanerne ville hindre noen mennesker fra å stemme i denne staten?

– Det er et godt spørsmål, sier Jeff Gruver, og fortsetter:

– Jeg har ingen anelse. Frykt, kanskje? Frykt for at de vil tape makten, frykt for at landet og stemmene i landet skifter mot det progressive, og de vil ikke stille seg bak det. Jeg har egentlig ingen andre svar.

Han understreker at det ikke bare handler om å stemme ved presidentvalg, men også ved valg for andre posisjoner i samfunnet.

– Alle de stillingene i ditt lokale samfunn som faktisk har en påvirkning på livet ditt i hverdagen, sier han, og legger til:

– Å få mulighet til å ha den stemmen og si at «hei, jeg er et viktig medlem av denne prosessen», det er så viktig.

Stemte Biden

Nå har Jeff Gruver stemt ved sitt første presidentvalg noen sinne. Han beskriver følelsen som «bittersøt».

– Det var virkelig helt fantastisk å avlegge min stemme og få mulighet til å ha en stemme, men det var veldig frustrerende at mange mennesker i liknende situasjoner som meg ikke har mulighet, sier han.

34-åringen forteller at hans stemme denne gangen gikk til Joe Biden.

– Han er ikke førstevalget mitt, men jeg kan ikke stå for fascisme, så Trump kan ikke bli. Jeg er egentlig mer en Bernie-fyr, jeg liker virkelig budskapet hans om at det ikke handler om «meg», men om «oss», at vi alle står i dette sammen, sier han.

– Det er det vi gjør her. Vi støtter hverandre. Vi prøver å utvikle et samfunn, legger han til.

SAMFUNN: På Grace, senteret for hjemløse, støtter man hverandre, forteller Gruver. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

– Hvis Biden vinner valget, tror du at du vil merke noen umiddelbar forandring?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke han er progressiv nok. Jeg skulle ønske han var det. Han har noen gode synspunkter, men jeg tror ikke han vil gjøre nok. Jeg føler han er støttet av Wallstreet og andre større interesser som ikke er direkte knyttet til folket, sier han.