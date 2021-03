Avslørt på nytt – selger dårligere diamanter enn de lover

– Det er ikke noe galt med å selge en ring som har steiner av forskjellig kvalitet, men da må man opplyse kunden om at det ikke er jevn kvalitet, sier gemmolog og gullsmed Remy Bugge.

Han har undersøkt diamantringer fra Gullfunn for TV 2 hjelper deg.

Sist høst undersøkte TV 2 hjelper deg om tilbudene på Gullfunn sine nettsider var gode eller ikke, ettersom det ofte var store rabatter på diamantsmykker. Redaksjonen bestilte to diamantringer som begge viste seg å være av lavere kvalitet enn opplyst, og de hadde betydelig lavere takst enn originalpris.

Gullfunn utførte selv en takst på tilsvarende ringer, og de fikk en sum som var høyere enn det TV 2 hadde mottatt. Dermed mente kjeden at prisen på nettsiden var korrekt.

Det var kun tilfeldig at ringene TV 2 hjelper deg bestilte var av lavere kvalitet, mente Gullfunn da:

– Vi er trygge på at prisen som vi har er korrekt, sa administerende direktør i Gullfunn, Aida-Karin Breidvik Gundersen, da.

– Det er jo litt rart at akkurat vi skulle ha så uflaks med to tilfeldige ringer vi har kjøpt. Er du enig i det, spurte programleder Solveig Barstad.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det overrasker meg, svarte Gundersen.

EKSPERT: Gullsmed og gemmolog Remy Bugge undersøker ringen fra Gullfunn. Han finner flere avvik fra beskrivelsen Gullfunn har av ringen på nett. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg.

Dårligere kvalitet også i ny test

TV 2 hjelper deg ville sjekke igjen. Derfor gikk vi til innkjøp av nok en diamantring fra Gullfunn, den samme vi undersøkte første gang: En "Bente ring" til 12.999 kroner i 14 karat hvitt gull.

Ringen har 33 diamanter som samlet har 0,33 carat. Ifølge Gullfunn er diamantfargen Wesselton (H) og diamantklarheten P1.

Diamantklarhet FL (Flawless) - Ingen ytre eller indre uklarheter IF (Internally flawless) - Ingen indre uklarheter VVS1-VVS2 (Very,very small inclusions) - Meget, meget små uklarheter VS1-VS2 (Very small inclusions) – Meget små uklarheter SI1/SI2 /SI3 (Small Inclusions) - Små uklarheter

P1/I1 (piqué 1) - Små synlige uklarheter

P2/I2 (piqué 2) - Synlige uklarheter

P3/I3 (pique 3) - Meget synlige uklarheter Fargeskala, hvite diamanter: D-E - River - usedvanlig hvit F-G - Top wesselton - sjeldent hvit H - Wesselton - hvit I - Top Crystal - lett tonet hvit J - Crystal - lett tonet hvit K - Top Cape - tonet hvit L - Top Cape - tonet hvit M-Z - Cape - tonet

Ringen ble sendt til to eksperter som begge kom til samme konklusjon om kvalitet. Steinene varierer fra Wesselton (H) ned til Crystal (J). Diamantklarheten er en blanding av P1 til P2 og ikke ren P1, som nettsiden hevder.

– Den er også av litt lavere kvalitet enn det den er solgt som. Det slår faktisk veldig mye ut på pris, sier Bugge.

Han takserer ringen til å koste rundt 8.000 kroner, mens Johs Kristiansen Eft i Larvik takserer ringen til ca. 9.000 kroner. Det er uansett lang under veiledende pris på nesten 13.000 kroner.

RING: Denne "Bente ringen" koster til vanlig 12 999,-. Ifølge taksten TV 2 hjelper deg har fått ligger verdien på 8000 til 9000 kroner. Foto: Gullfunn

Dette svarer Gullfunn

Gullfunn har fått ringen undersøkt av egne eksperter og de mener taksten ligger nærmere veiledende pris enn det TV 2 hjelper deg har fått taksert. Når det gjelder kvaliteten, sier daglig leder Aida-Karin Breidvik Gundersen at det er normalt med små avvik når det gjelder svært små diamanter.

– Dette er standard avvik på sånne små diamanter. Det var jeg ikke klar over i forrige runde, men vi fikk bekreftet av våre eksperter at dette er helt innenfor normalen og innenfor normene i gullsmedbransjen, sier Gundersen.

Hun forklarer at de kjøper diamanter i svært store kvanta og at det derfor er umulig for Gullfunn å sikre at alle steinene har nøyaktig samme kvalitet.

– Men dette utgjør liten betydning på pris og ingenting visuelt sett, sier hun.

Bugge er imidlertid ikke enig i at avvikene er så små som Gundersen vil ha det til. Han mener det er snakk om større avvik, som også påvirker prisen i større grad.

– Jeg vil ikke si at noen tar feil. Jeg kan bare kommentere på det jeg får fra de ekspertene jeg har vært i kontakt med, sier Gundersen.

Hun sier at de likevel jobber med å forbedre nettsidene til Gullfunn, slik at det kommer tydeligere frem at det kan være avvik fra opplyst kvalitet.

– Våre kunder skal få oppleve at all informasjon som står på våre nettsider er tilstrekkelig informasjon. De skal være trygge på salget. Det skal de være trygge på i dag og i framtiden, avslutter Gundersen.