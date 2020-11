Ania (35): – Jeg er stolt av å være kvinne, men ikke av å være polsk

– Jeg er helt sjokkert. Det er som å bli kastet 100 år tilbake i tid, sier Ania Piatek (35), mens hun scroller nedover nyhetssiden.

Polens gater har vært preget av store demonstrasjoner siden landets grunnlovsdomstol valgte å endre abortloven torsdag 22. oktober. Demonstrasjonene har vedvart ut i november.

Etter forbudet mot å abortere foster med alvorlige medfødte avvik, blir kvinner tvunget til å føde, selv når fosteret ikke levedyktig.

I en leilighet på Bogstad i Oslo har Piatek fulgt med på det som skjer i hjemlandet gjennom nyheter og kjente på sosiale medier.

– Jeg har prøvd å la være å involvere meg i polsk politikk siden jeg flyttet, men nå jeg klarer jeg ikke å være stille lenger. Jeg er stolt av å være kvinne, men jeg er ikke stolt av å være polsk lenger, sier 35-åringen.

Kan bli fengslet

Allerede før lovendringen praktiserte Polen blant Europas strengeste abortregler, skriver Reuters.

DEMO: Også i Oslo har det blitt avholdt flere demonstrasjoner mot endringene av abortloven i Polen. Her utenfor den polske ambassaden onsdag. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Årlig blir det utført cirka 1000 lovlige aborter i Polen, blant en befolkning på nesten 40 millioner. Den store majoriteten har blitt gjennomført på grunn av at fosteret har alvorlige medfødte avvik.

Nå kan polske kvinner bare ta abort hvis graviditeten er forårsaket av voldtekt eller incest, eller setter kvinnens liv i fare. Dermed gjør lovendringen abort i Polen nærmest fullstendig ulovlig.

– Endringen betyr at hvis en kvinne blir gravid og fosteret er alvorlig sykt, så må kvinnen likevel bære frem barnet for så se barnet dø. Det er enorm fysisk og psykisk påkjennelse, sier Ania Piatek.

I tillegg åpner loven opp for at kvinner kan bli fengslet i inntil tre år dersom det skjer noe «mistenkelig» med fosteret under graviditeten, som leder til en spontanabort.

Leger kan også bli holdt ansvarlig, og The Guardian skriver at konsekvensen kan bli at leger ikke lenger vil ta imot kvinner på svangerskapskonsultasjon fordi de er redde for straffeforfølgelse.

Piatek jobber som servitør i Oslo og bodd i Norge elleve år. Hun har derimot flere av sine nærmeste venner og familie i Polen.

– Jeg bor i Norge og føler meg trygg fordi jeg vet at hvis jeg trenger hjelp, så får jeg det. Men jeg kan ikke slutte å tenke på mine nærmeste venner og familie i Polen. Plutselig kan de havne i en sånn situasjon. Kvinner skal ikke måtte leve i frykt for å bli gravide, sier hun.

Søndag demonsterte 35-åringen foran Stortinget. Onsdag foran den polske ambassaden.

PROTEST: Patrycja Gizynska, Ania Piatek og Paulina Ginda protesterte mot at kvinners rettigheter innskrenkes i Polen foran Stortinget. Foto: Privat

Massedemonstrasjoner

Lovendringen har ført til massedemonstrasjoner over hele Polen.

Rasende kvinner har også tatt seg inn i kirker og sprayet interiøret med graffiti og slagordet «kvinners helvete». Det katolske og dypt religiøse Polen har aldri sett slike markeringer.

Lederen av regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS), Jaroslaw Kaczynski, ba folk om å beskytte kirkene mot de kvinnelige aktivistene, som han hevdet var ute etter å «ødelegge Polen».

– Beskytt kirkene for enhver pris, sa Kaczynski, en oppfordring som av mange ble oppfattet som aksept for å bruke vold mot rettighetsforkjemperne.

Partiet og partilederen har vært målet for mye av kritikken fra rettighetsforkjemperne, ettersom de anses for å ha stor innflytelse over den politiserte grunnlovsdomstolen.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki har fordømt demonstrasjonene. Demonstrantene får derimot støtte av presidenten Andrzej Duda.

– Det kan ikke være slik at loven krever en slik type heltedåd fra en kvinne, sa Duda i et intervju med den polske radiostasjonen RMF FM.

STØTTE: I tillegg til de store demonstrasjonene, har det blitt gjennomført flere andre markeringer i Polen. Arbeiderne i hele landet har blant annet streiket i solidaritet med abort- og kvinnerettighetsforkjemperne. Foto: Joanna Olichwer

Protester mot regjeringen

Det som begynte som demonstrasjoner mot abortendringene, har utviklet seg til å bli protester også mot den sittende regjeringens koronahåndtering.

Fredag ble det registrert over 20.000 nye smittede i Polen på ett døgn, ifølge Worldometers. Det er mer enn Norge har registrert totalt gjennom pandemien.

Demonstrantene mener at regjeringen ikke håndterer pandemien på en forsvarlig måte.

– Myndighetene håndterer ikke smittesituasjonen i det hele tatt. De trodde pandemien var over, la ned midlertidige sykehus og åpnet opp samfunnet. Da andre bølge kom, var de absolutt ikke forberedt, sier Ania Piatek.

Onsdag uttalte leder Jaroslaw Kaczynski i PiS at demonstrantene har skyld i de høye smittetallene.

– Vi er i en alvorlig fase av Covid-epidemien. Disse demonstrasjonene vil koste mange liv, sa Kaczynski, ifølge OKO.press.

Ifølge Piatek er det at lovendringene ble gjort nå, langt ifra tilfeldig.

– De vil distrahere folk fra å se hvor dårlig rustet vi er under pandemien. I tillegg kan de legge skylden på demonstrantene for de høye smittetallene, sier hun.

Kan måtte gi opp identiteten

– Smittevernreglene i Polen forbyr forsamlinger og å være mer enn fem sammen. Er det forsvarlig å demonstrere nå?

– Hvilken annet valgt har har vi? svarer Piatek.

For henne er det vanskelig å befinne seg i et annet land enn familien og vennene hennes nå. Hun er bekymret for konsekvensene lovendringen fører med seg for venninner, kusiner og mammaer. I tillegg blir hun skremt av hvor høy smitten er.

– Familien min prøver å holde seg hjemme så langt det er mulig. Faren min ble operert for tre måneder siden, og satte inn pacemaker, så jeg er veldig bekymret for han, forteller 35-åringen.

Til tross for savnet, kan ikke Piatek tenke seg å noensinne flytte tilbake.

– Jeg kan ikke dra tilbake dit. Jeg vurderer å søke om doble statsborgerskap nå, men kommer det mer ut av kontroll, kan jeg bli nødt til å gi opp min polske identitet, sier hun.

75 prosent sier nei

Jakub M. Godzimirski, som er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, sier at det er mange lurer på hvorfor lovendringen kom akkurat nå.

– Mange mener at var en slags avledningsmanøver fra myndighetenes side som har hatt mange problemer med å takle den andre koronabølgen. Andre tolker det som et resultat av en konflikt mellom en mer liberal og en mer konservativ fløy i regjeringspartiet PiS, sier Godzimirski.

Ifølge han viser meningsmålinger i Polen at cirka 75 prosent mener at det var en feil å endre det gjeldende lovverket, som ble omtalt som abortkompromisset fra 1993.

Mange har sluttet seg til demonstrasjonene, også i protest mot andre lovendringer og koronarestriksjoner.

– Det som er felles never for alle disse demonstrasjoner er at man mener at det var stor mangel på diskusjon og debatt rundt disse lovendringer som setter sitt preg på Polen i dag. Mange mener at regjeringspartiet ikke tar tilstrekkelig hensyn til hvordan de som ikke støtter deres politikk kal behandles, at de opptrer uten å ta hensyn til andres interesser, forklarer forskeren.

ULOVLIG: Det er kjent at det utføres mange ulovlige aborter i Polen, og at mange polske kvinner føler seg tvunget til å dra til utlandet for å få hjelp. Foto: Joanna Olichwer

Rett til selvbestemt abort

Påtalemyndigheten i Polen har bedt om straffeforfølgelse av personene som har arrangert demonstrasjonene. Strafferammen er inntil åtte års fengsel, skriver Onet.



– Hvor sannsynlig mener du det er at demonstrasjonene fører frem og at lovendringen trekkes tilbake?

– Det har kommet forslag om oppmykning av det nye lovverket, der man vil åpne for at det kun vil være dødelige sykdommer oppdaget under svangerskapet som vil gi lov til abort. Disse skal ikke gjelde for eksempel for downs syndrom, som ikke er dødelig, sier Godzimirski.

Av de ca 1000 lovlige abortene var cirka 400 knyttet til triosomi, som kan resultere i forskjellige grader av downs syndrom.

– Det spørs om et slikt forslag vil være tilstrekkelig under gitte omstendigheter, der mange kvinnelige aktivister krever rett til selvbestemt abort, sier forskeren.