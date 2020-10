Derfor koster dette brødet 106 kroner

Prisene i butikken er basert på Kirkens bymisjons utregning.

Den tar utgangspunkt i SSBs gjennomsnittstall på «inntekt etter skatt per forbruksenhet». Dette er det husholdningen har disponibelt til konsum eller sparing.

Inntektsbegrepet omfatter alle inntekter de ulike husholdningsmedlemmene bidrar med: lønn, næringsinntekt, kapitalinntekter, ulike stønader som barnetrygd, kontantstøtte, sosialhjelp, pensjoner etc. Til fratrekk kommer skatt, trygdeavgifter, pensjonsinnskudd og offentlig administrert barnebidrag. Deretter er inntekten justert i henhold til husholdningstype (Forbruksenheter).

Ut fra disse tallene, finner de at gjennomsnittsfamilien (to voksne og to barn) blant dem som ligger over lavinntektsgrensen, har kr 886 410 per år (kr 73 868/mnd) i disponibel inntekt, mens snittfamilien blant dem under har kr 377 790 per år (kr 31 483/mnd).

Det vil si at de over grensen, har 2,35 ganger mer å rutte med per måned enn de under.

Kilde: Kirkens bymisjon