Mann skutt og drept etter å ha truet med håndvåpen i Avignon

Radiokanalen Europe 1 skriver at mannen ropte Allahu Akbar, og truet med å skyte politibetjentene.



Hendelsen skal ha utspilt seg to timer etter angrepet i Nice.

Mannen ble skutt og drept av politiet. Politiet etterforsker om det er en sammenheng mellom angrepene.

Nyhetsbyrået AFP skriver også at en person har blitt arrestert i Jeddah i Saudi-Arabia, etter å ha stukket en vakt med en skarp gjenstand, utenfor et fransk konsulat i landet.

Konsulatvakten er ikke livstruende skadet. Gjerningsmannen ble arrestert.

Flere muslimske ledere i Saudi-Arabia har bedt om en boikott av franske produkter, etter at Frankrikes president Emmanuel Macron sa at drapet på Samuel Paty var et «islamistisk terroristangrep». Det skriver Al Arabiya.