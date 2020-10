Skal vi danse-Tore (41) avslører ny karrierevei

Tore Petterson er vant til å ha opp mot 200 reisedøgn i året som foredragsholder. Nå ønsker han mer tid sammen med kjæresten, noe som har ført til at både han og samboeren er tilbake på skolebenken.

Ta det med ro: Tore Petterson forsvinner ikke ut fra dommerpanelet i Skal vi danse. Den alltid så fargerike og velkledde herremannen vil fortsatt krydre lørdagskveldene med snertne kommentarer, overraskende skulderpryd og sitt smittende smil.

Det er jobben som foredragsholder han kommer til å trappe ned på. 41-åringen har innsett at han nå ønsker mer tid sammen med kjæresten og samboeren Joakim Tjøstheim (28), noe som er vanskelig å innfri med en slik jobb. Før korona hadde Petterson nemlig opp mot 200 reisedøgn i året.

– Jeg synes det er fælt å reise fra kjæresten så ofte, i så mange dager – hver måned. Jeg skal fortsatt holde foredrag, men ha en fast jobb i tillegg, slik at jeg kan tillate meg litt mindre reising, forklarer han.

KJÆRESTEPAR: Tore Petterson og Joakim Tjøstheim ble kjærester på nasjonaldagen i fjor. Foto: Privat

Vil fortsette å hjelpe andre

De siste årene har Petterson reist landet rundt og snakket om sine erfaringer med mobbing og annerledeshet. Med disse foredragene ønsker han å gjøre folk bevisste på hvordan egen atferd påvirker mennesker rundt oss. Det vil han også fortsette med i den nye jobben.

I januar returnerte han og samboeren nemlig til skolebenken for å bli samtaleterapeuter – nærmere bestemt EQ-terapeuter.

– Når jeg har reist rundt og holdt foredrag, har jeg ofte tenkt at jeg skulle hatt muligheten til å gi terapi. For jeg møter jo mange mennesker som er i svært vanskelige situasjoner i livet, forklarer Petterson.

Bearbeidet vonde år

Han har selv hatt god erfaring med behandlingsformen, og har brukt det for å bearbeide de vonde årene med mobbing. Terapien konsentrerer seg rundt et menneskes emosjonelle intelligens (EQ).

Det man ønsker å oppnå med denne behandlingsformen er å få kontakt med egne følelser og bearbeide dem, og på den måten evne å skape og ta vare på gode relasjoner til andre. Enklere forklart: Et menneske som elsker seg selv har lettere for å vise kjærlighet overfor andre.

– For meg har dette vært helt fantastisk. Jeg snakker veldig mye, og har alltid gjort det, men det er ikke det å prate jeg trenger. Jeg trenger en terapiform som tar tak i følelsene jeg sitter inne med, forteller Petterson.

Startet forholdet i parterapi

Årsaken til at både han og kjæresten nå tar denne utdannelsen sammen, er at Petterson introduserte Tjøstheim for samtaleterapien relativt tidlig i forholdet.

– Vi startet jo forholdet vårt i parterapi, sier 41-åringen og humrer. Det gikk to uker etter at vi ble sammen, også sa jeg: «Nå drar vi ned».

De hadde ikke problemer, snarere tvert imot, men det skulle virke forebyggende.

– Jeg har masse bagasje fra tidligere forhold, og jeg ville ikke at det skulle gå utover han. Han har jo også opplevd sine ting, og ved hjelp av terapien ble vi tidlig veldig godt kjent med hverandre. Også likte han den terapiformen veldig godt, forteller Petterson.

Lockdown-samboere

Tidligere i år, nærmere bestemt 12. mars – på selveste «lockdown-dagen» – ble Pettersons mangeårige drøm om å eie egen leilighet virkelighet. Han og Tjøstheim hadde kjøpt leilighet sammen, og ble offisielt samboere da Norge stengte ned. Mange tenker kanskje at dette ville sette forholdet på en skikkelig prøve, men det har gått overraskende bra.

– Vi har lært å snakke om forventninger, og har snakket mye om hva det betyr å skulle bo sammen. Selv om det selvfølgelig har vært vanskelig noen ganger, så har vi vært forberedt på det, sier Petterson.

Han innrømmer at han i tidligere forhold har vært redd for å ta opp vanskelige ting, fordi han fryktet at dette ville ende i brudd.

TRIVES HJEMME: Tore og Joakim trives godt i den nye leiligheten. Foto: Privat

– Joakim og jeg har aldri kranglet så mye at en av oss har gått ut av døra og sagt: «Jeg kommer ikke tilbake», nettopp fordi vi har hatt mulighet til å si ifra dersom noe plager oss. Vi har fokusert mye på problemløsning, forklarer Tore.

Brukte Tinder som tidsfordriv

At han og Tjøstheim fant sammen var egentlig et lykketreff. Petterson forklarer at han på det tidspunktet hadde slått seg til ro med tanken om å være alene.

– Jeg tenkte: «Ja vel, nå får det bare være meg, også er det helt ok». Hvorfor skal dagene være tunge og kjipe fordi man ønsker seg noe som kanskje ikke kommer? Da er det mye bedre å bli positivt overrasket, sier Skal vi danse-dommeren åpenhjertig.

Selv om han innimellom var inne på sjekke-appen Tinder, brukte han den som tidsfordriv mer enn for å være på utkikk.

– Jeg brukte Tinder som andre folk bruker Candy Crush. Plutselig kom jeg over Joakim, og på profilen hans sto det noe sånt som: «Nå er jeg lei av å være singel, og det er på tide å få seg kjæreste», sier Petterson, og legger ikke skjul på at det trigget nysgjerrigheten.

– Hva var det du falt for med Joakim?

– Han er jo sabla søt. Det er jo det første man faller for når man ser folk inne på Tinder, svarer Petterson raskt.

– I tillegg så studerte han på universitetet og er en veldig gløgg fyr. Jeg synes jo det er veldig sexy når folk er smarte, legger han til.

En ubuden koronagjest

TERAPEUTISK: Å male bilder har hjulpet Petterson å hente krefter igjen. Veggen prydes av noen av bildene han har malt. Foto: Privat

Selv om han og Joakim har hatt hverandre under koronapandemiens herjinger, innrømmer Petterson at månedene siden mars har bydd på noen tøffe tak.

– Det var helt krise til tider. Jeg hadde egentlig planlagt 56 foredrag og hadde planer om å jobbe skikkelig mye for å kunne ta meg litt fri opp mot jul. Det utgikk, begynner han.

– Det verste har vært å sitte på vent. Jeg venter hele tiden på at ting skal bli bedre eller verre, om foredragene mine blir avlyst eller ikke. Man blir helt utslitt av det. Det er ikke slik at jeg har tatt meg ferie og levd livets glade dager på kafé, for det skal man jo heller ikke gjøre, sier han.

Depresjonen har vært en ubuden gjest, men Petterson klarte å kaste den på dør til slutt.

– Jeg har ligget rett ut på sofaen med smerter i hele kroppen og vært ordentlig nedfor i lange perioder. Jeg har kjent mye på sinne og frykt, og frykt veier mange tonn. Det er det tyngste man kan bære. Men så må man bare ta seg selv i nakken, komme seg ut og gå en tur rundt huset. Neste dag går man rundt to hus. Jeg klarte sakte, men sikkert å bygge meg opp igjen, sier han.

Nye prosjekter

Han fant blant annet glede og ro ved å male.

– Jeg har malt veldig mye, og det har vært veldig terapeutisk for meg. I går malte jeg for eksempel et bilde som skal være bokforside, så jeg har fått litt sånne prosjekter, forteller Tore.

Han er også svært glad for at han har hatt Skal vi danse-lørdagene å glede seg til. Dessuten har forfatteren i ham våknet til liv igjen. Nå skriver han ikke bare på én, men to bøker.

– Jeg kan ikke si så mye om det, for det er fortsatt litt hemmelig. Den første har jeg jo jobbet med en stund, og den kommer nok om ikke så altfor lenge, avslutter han.

