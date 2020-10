Har allerede sikret seg over 90 millioner: Nå gir hver Molde-seier over seks millioner kroner

Se Molde - Rapid Wien på TV 2 Zebra i kveld. Kampstart er 21.00 og sendestart er 20.30!

Mens norske klubber sliter med økonomien som en følge av korona-pandemien, kan kassereren i Molde glede seg over gode tider.

– I det året her som har vært så vanskelig, så er det klart at det for vår del er utrolig god timing å få tatt del av Europacup-biten. Det er det ikke tvil om, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

For selv om Champions League-drømmen røk, ble det gruppespill i Europa League på romsdalingene. Og selv der er pengesummene enorme.



Bare for seieren borte mot Dundalk sist uke mottok Molde 570.000 Euro i premiepenger. Det tilsvarer over 6,3 millioner norske kroner.

– For vår del er dette todelt: En ting er pengene, det er kjærkomment selvfølgelig. Men det viktigste for vår del er det sportslige. Når vi forbereder oss til kamp i kveld, så er pengene helt irrelevant. Det betyr ingenting. Men i morgen har det noe å si, sier Ole Erik Stavrum.

Har sikret seg over 90 millioner allerede

Og allerede har Moldes deltakelse i Europa hittil i år sørget for inntekter de fleste norske klubber bare drømmer om.

Som «trøstepremie» for å ryke ut i Champions League-playoffen, mottok Molde fem millioner Euro. Det tilsvarer over 55 millioner norske kroner.

Dessuten fikk Molde 2.920.000 Euro for å kvalifisere seg for Europaligaen. Det tilsvarer vel 32 millioner norske kroner.

Dessuten lokker UEFA med premiepenger i kampene som kanskje er en dråpe i havet for de største klubbene, men som betyr mye for Molde.

En seier i gruppespillet gir altså 570.000 Euro i premiepenger. Det tilsvarer vel 6,3 millioner norske kroner.

En uavgjort kamp gir 190.000 Euro i premiepenger. Det tilsvarer vel 2,1 millioner norske kroner.

Playoff-tapet mot Ferencvaros, kvalifiseringen til gruppespillet i Europaligaen og seieren over Dundalk sist, betyr at Molde allerede har sikret seg vel 93 millioner kroner bare i premiepenger hittil i år.

– Vi er ikke så glad i å snakke om penger, men det er klart det er en kjempehyggelig konsekvens av det sportslige, sier Ole Erik Stavrum.

– Dette skal være med å gi dere en konkurransefordel i Norge?

– Klart det er et mål. Men det handler om å forvalte pengene riktig over lang tid, sier Stavrum.

TV-penger kommer i tillegg

I tillegg til rene premiepenger, kommer inntekter fra en såkalt TV-pool og fra øvrige samarbeidspartnere. Moldes partnere har riktignok ikke lov å markedsføre seg i forbindelse med Europa-kampene, men totalt sett vil det likevel være positivt.

At Europa-eventyret ender med godt over 100 millioner inn på Molde-kontoen, er det ingen tvil om. Spørsmålet er hvor mye mer det blir.

– Noe tall får du ikke av meg. Men litt av grunnen til det er at jeg faktisk ikke vet det selv, sier Ole Erik Stavrum.

I det hele tatt virker det ikke som om Molde-gjengen er så glad i å prate økonomi. De vil helst prate om det sportslige.

Trener Erling Moe antyder likevel at han tror lederne tenker mer på det enn hva de vil innrømme, mens han mener spillerne ikke bruker energi på det.

– Jeg kan ikke si at spillerne tenker på det. På kontoret sitter de nok og håper selvfølgelig, men det har ingenting å si for oss spillere og trenere. Det økonomiske kommer langt bak i rekka - det er det sportslige og det å få brynt oss mot god motstand som betyr noe, sier han.