Med scoring mot Zenit onsdag står Erling Braut Haaland (20) med vanvittige tolv scoringer på sine ti første kamper i Champions League. En som kjenner Borussia Dortmund-spissen godt, er Sander Berge. På spørsmål om hvor imponert han er over kompisen, svarer han følgende:

– Jeg sier alltid at jeg forventer hat trick når han spiller, så det er skuffende at han bare scoret ett i går, sier en smilende Berge til TV 2.

Med med spøk til side, det er liten tvil om at Haaland imponerer, også i Sheffield.

– Ja, det er kult. Man blir nesten tom for ord. Han stopper jo aldri, og han er der alltid og tar vare på sjansene. Det er helt utrolig, sier en tydelig imponert Berge.

Men der Haaland herjer i Europas største klubbturnering, har ikke sesonginnledningen vært like gøy for Sander Berges Sheffield United. The Blades ligger på en foreløpig 19. plass, med ett fattig poeng på seks kamper. Berge selv har derimot levert svært godt de første kampene, og nordmannen har blitt en av lagets aller viktigste spillere.

– Han har vært fantastisk. Han var vår beste spiller mot slutten av forrige sesong, og han har bare fortsatt. Han har en meget stor framtid foran seg, skryter Sheffield United-manager Chris Wilder til TV 2.

Berge, som foreløpig står med én fulltreffer denne sesongen, legger ikke skjul på at han en dag i framtiden vil oppleve Champions League igjen.

– Ja, selvfølgelig. Jeg fikk spille der med Genk allerede som 21-åring, og da vil du selvfølgelig gjøre det igjen. Det er det høysete nivået du kan spille på, og det å spille på de kveldene er spesielt. Så ja, det er så klart noe jeg vil oppleve igjen, understreker 22-åringen, som innrømmer at han trives best på den aller største scenen.

– Ja, jeg liker å spille mot det beste. Jeg vil jo være den beste spilleren jeg kan være, og i de store kampene får du virkelig muligheten til å vise deg fram, avslutter Berge.

